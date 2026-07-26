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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 26 July 2026 (11:48 IST)

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनाक्षी सिन्हा का वीडियो वायरल, छात्रों के जज्बे को किया सलाम, Gen Z से मांगी माफी

Sonakshi Sinha
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (11:51 IST)
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नीट पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर में जारी छात्रों के प्रदर्शन और सोशल मीडिया अभियानों के बीच एक बड़ा नया मोड़ देखने को मिल। बीते 36 दिनों से जारी छात्रों के जन-आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से छात्रों के बीच जश्न का माहौल है। 
 
आंदोलन की शुरुआत से ही छात्रों के समर्थन में मुखर रहीं बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का एक वीडियो इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें वे 'Gen Z' के जज्बे की तारीफ करते हुए कैमरे के सामने कान पकड़कर माफी मांगती नजर आ रही हैं।
आंदोलन के पहले दिन से ही छात्रों के हक में आवाज उठा रहीं सोनाक्षी सिन्हा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो साझा किया। वीडियो में वे युवाओं की शक्ति और उनके संगठित आंदोलन से प्रभावित होकर यह स्वीकार करती दिखती हैं कि उन्होंने इस पीढ़ी को समझने में भूल की थी।
 
वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा हंसते हुए कहती हैं, "भाई! आप जानते नहीं हो कि आपने आज क्या किया है। ब्रो, मैं तो आर्टिस्ट हूं, लेकिन जेन-जी खुद में एक 'आर्ट' है। मैं सच में इस जेनरेशन को बहुत हल्के में लेती थी। सोचती थी कि चार घंटे काम करके थक जाते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा... लेकिन आज मैं अपनी उस सोच के लिए माफी मांगती हूं।"
 
इतना कहते ही सोनाक्षी ने कैमरे के सामने अपने कान पकड़कर दंड-बैठक (उठक-बैठक) कीं और अपनी कैप उतारकर जमीन पर फेंकते हुए कहा कि वे अब खुद इस पीढ़ी की तरह बेबाक और निडर बनना चाहती हैं।
 
'आरी-आरी' ट्रैक पर मनाया जश्न 
इससे पहले सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आंदोलनकारी छात्रों की तस्वीरें पोस्ट करते हुए बैकग्राउंड में फिल्म का लोकप्रिय गाना 'आरी आरी' लगाया। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन का जिक्र करते हुए व्यवस्था की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। सोनाक्षी ने लिखा था कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर वे चुप नहीं बैठ सकतीं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ पर जवाबदेही तय होनी ही चाहिए।
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