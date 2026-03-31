बंगाल चुनाव से पहले नितिन नवीन का बड़ा दांव, लिएंडर पेस BJP में शामिल, TMC को लगा झटका

बंगाल चुनाव से पहले नितिन नवीन का बड़ा दांव, लिएंडर पेस BJP में शामिल, TMC को लगा झटका
Leander Paes Joins BJP : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ा झटका लगा है। आज पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। 2021 में पूर्व टेनिस खिलाड़ी पेस ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए थे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हैं। पहले चरण के लिए 23 और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।
बंगाल दौरे पर पेस ने की थी नितिन नवीन से मुलाकात
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ा झटका लगा है। आज पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान लिएंडर पेस ने मुलाकात की थी।
2021 में टीएमसी में शामिल हुए थे लिएंडर पेस
इसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लग गईं कि पेस भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पेस को केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने फूलों का एक बुके और भाजपा की सदस्यता वाली पर्ची देकर पार्टी में स्वागत किया। 2021 में पूर्व टेनिस खिलाड़ी पेस ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए थे। 8 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले महान टेनिस खिलाड़ी के भाजपा में शामिल होने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।
लिएंडर पेस ने इनका जताया आभार
भाजपा में शामिल होने के बाद लिएंडर पेस ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे जिस तरह मौका दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। पेस ने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य खेल के क्षेत्र में अपने व्यापक अनुभव का लाभ उठाकर भारतीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर तैयार करना और खेल नीति को और अधिक सशक्त बनाना है।
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी सूची
इसी बीच भाजपा ने आज पश्चिम बंगाल में 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। नई सूची में केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर को उत्तर 24 परगना जिले के बागदा से मैदान में उतारा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए संतोष पाठक को भाजपा ने कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। साथ ही पार्टी ने दूसरी सूची में घोषित एक उम्मीदवार को भी बदला है। मयनागुड़ी सीट से दालिम रॉय को उम्मीदवार बनाया है, कौशिक रॉय का टिकट काटकर उन्हें मैदान में उतारा है।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हैं। पहले चरण के लिए 23 और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। पार्टी के मुताबिक, सभी उम्मीदवारों का चयन स्थानीय समीकरण और संगठन की मजबूती को ध्यान में रखकर किया गया है। भाजपा राज्य में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
Edited By : Chetan Gour