पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों का उचित क्रियान्वयन हो जरूरी

Extreme heat causes old age to middle aged people: एक आनुवांशिक अध्ययन से पता चला है कि अत्यधिक गर्मी (extreme heat) के संपर्क में आने से जीन प्रभावित हो सकते हैं तथा अधेड़ लोगों को बुढ़ापा (Old age) ज्यादा रफ्तार से अपनी गिरफ्त में ले सकता है। अत्यधिक गर्मी से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसमें हृदय रोग और मृत्यु दर में वृद्धि शामिल है।