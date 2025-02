अध्ययन का निष्कर्ष, अत्यधिक गर्मी से अधेड़ लोग तेजी से हो सकते हैं बुढ़ापे का शिकार

NASA, Nokia To Set Up First Mobile Network On Moon : NASA और Nokia मिलकर एक इतिहास रचने जा रहे हैं। चन्द्रमा पर पहली मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू करने जा रहे हैं। Athena लैंडर की लॉन्चिंग 26 फरवरी को होगी, जो चंद्रमा पर मोबाइल तकनीक को स्थापित करेगा। यह मिशन Intuitive Machines के IM-2 मिशन का हिस्सा है। पहली बार चन्द्रमा की सतह पर वही सेल्यूलर टेक्नोलॉजी काम करेगी जो हम धरती पर इस्तेमाल करते हैं।