काहिरा का वीडियो दिखाकर महाकुंभ को बदनाम किया गया, विपक्ष पर बरसे CM योगी यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्य ने कहा- महाकुंभ के दौरान 66.30 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आए। उन्होंने सफाईकर्मियों को भी सम्मानित किया।

UP CM Yogi Ganga Aarti at end of Prayagraj Maha Kumbh: प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद विपक्ष को निशाने पर लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काहिरा का वीडियो दिखाकर महाकुंभ को बदनाम किया गया। विरोधियों ने कुंभ को लेकर दुष्प्रचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन वे कमियां नहीं ढूंढ पाए। महाकुंभ के दौरान 66.30 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आए।

मुख्‍यमंत्री योगी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि महाकुंभ में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। विरोधी दूरबीन से भी आयोजन की कमियां नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से कुंभ संपन्न हुआ इसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के विभागों ने महाकुंभ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज वासियों ने इस आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। उत्तर प्रदेश के लोगों ने हर जगह श्रद्धालुओं और साधु-संतों का स्वागत किया। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ के दौरान काशी विश्वनाथ और विंध्यवासिनी का एक सर्किट बना तो अयोध्या और गोरखपुर का दूसरा सर्किट बना, वहीं प्रयागराज से श्रृंग्वेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का तीसरा सर्किट एवं प्रयागराज से लालापुर-राजापुर और चित्रकूट का चौथा सर्किट तथा प्रयागराज से वृंदावन का पांचवा सर्किट बना। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ के दौरान 7 से 12 लाख श्रद्‍धालु रोज रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे।

महाकुंभ ने रचा इतिहास : मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में संपन्न महाकुंभ-2025, प्रयागराज का आयोजन भारतीय परंपराओं की गौरव गाथा को विश्वपटल पर नए आयाम प्रदान कर रहा है। सनातन संस्कृति की दिव्य आभा से दीप्त इस विराट आयोजन ने सबसे ज्यादा लोगों द्वारा एक साथ नदी की सफाई करने, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं द्वारा एक साथ एक जगह पर सफाई करने तथा 8 घंटे में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा हैंड प्रिंट पेंटिंग करने का कीर्तिमान 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में स्थापित कर एक नया इतिहास रचा है।

उन्होंने कहा- महाकुम्भ में जनसहभागिता और स्वच्छता एवं कला के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक प्रयासों को रेखांकित करती यह उपलब्धियां स्वच्छता, सुरक्षा व सुव्यवस्था का दीर्घकालिक प्रतीक बनकर हम सभी को निरंतर प्रेरणा प्रदान करती रहेंगी। 'एकता के महाकुम्भ' को 'रिकॉर्ड का महाकुम्भ' बनाने वाले सभी कार्मिकों एवं महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। मुख्‍यमंत्री ने सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। इसके बाद उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया।

योगी का गंगा पूजन : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के सकुशल संपन्न होने पर बृहस्पतिवार को यहां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। यहां जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री हेलीकाप्टर से अरैल में बने हेलीपैड पर उतरे और वहां से संगम गए, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक और मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी मौजूद थे। आदित्यनाथ ने गंगा की पूजा अर्चना के साथ ही गंगा आरती भी की और घाट वापस लौटते समय साइबेरियाई पक्षियों को दाना भी खिलाया।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala