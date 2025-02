कांग्रेस का दावा, जवाबी शुल्क से बर्बाद हो जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था

UP CM Yogi Ganga Aarti at end of Prayagraj Maha Kumbh: प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद विपक्ष को निशाने पर लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काहिरा का वीडियो दिखाकर महाकुंभ को बदनाम किया गया। विरोधियों ने कुंभ को लेकर दुष्प्रचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन वे कमियां नहीं ढूंढ पाए। महाकुंभ के दौरान 66.30 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आए।