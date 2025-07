जन्म प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं? जानें पूरी प्रक्रिया और किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत

how to apply for birth certificate: जन्म प्रमाणपत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो किसी भी व्यक्ति के जन्म, पहचान और नागरिकता का कानूनी प्रमाण होता है। यह न केवल बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड बनवाने, या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह भविष्य में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए भी आधार बनता है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरकार ने सरल बनाया है, ताकि नागरिक आसानी से इसे प्राप्त कर सकें। आइए जानते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और महत्वपूर्ण बातें।





जन्म पंजीकरण का महत्व

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार, भारत में प्रत्येक जन्म का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य है। यदि जन्म का पंजीकरण समय पर हो जाता है, तो प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत आसान होता है। देरी होने पर कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ सकता है।





जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया

जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:

1. ऑनलाइन प्रक्रिया (यदि जन्म 21 दिनों के भीतर हुआ हो): यदि बच्चे का जन्म 21 दिनों के भीतर हुआ है, तो आप ऑनलाइन पंजीकरण के लिए केंद्रीय पोर्टल (CRSORG) का उपयोग कर सकते हैं:

• पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले भारत सरकार के जन्म और मृत्यु पंजीकरण पोर्टल https://crsorgi.gov.in/ पर जाएं।

• पंजीकरण और लॉगिन: यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तो पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करें और फिर लॉगिन करें।

• आवेदन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद, "Birth Certificate" के आवेदन फॉर्म को खोलें।

• जानकारी भरें: फॉर्म में बच्चे के जन्म से संबंधित सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें, जैसे जन्म की तारीख, समय, स्थान (अस्पताल या घर), माता-पिता का नाम, पता आदि।

• दस्तावेज अपलोड करें: मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।

• सबमिट करें: सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, "सबमिट करें" बटन पर क्लिक करें।

• प्रमाणीकरण: आपके आवेदन का संबंधित नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद, आप पोर्टल से अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

2. ऑफलाइन प्रक्रिया (स्थानीय निकाय के माध्यम से): आप सीधे अपने क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं:

• आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: संबंधित कार्यालय के जन्म-मृत्यु पंजीकरण अनुभाग से जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

• फॉर्म भरें: फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से भरें।

• दस्तावेज संलग्न करें: मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करें।

• आवेदन जमा करें: भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को संबंधित कार्यालय में जमा करें।

• रसीद प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक रसीद दी जाएगी, जिसमें आवेदन संख्या और डिलीवरी की अनुमानित तिथि होगी।

• प्रमाण पत्र प्राप्त करें: निर्धारित तिथि पर आप कार्यालय से अपना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

3. विलंब से पंजीकरण (यदि 21 दिनों के बाद हुआ हो): यदि बच्चे के जन्म का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर नहीं हो पाया है, तो प्रक्रिया थोड़ी भिन्न हो सकती है:

• 1 माह से 1 वर्ष के भीतर: इस अवधि में पंजीकरण के लिए जिला सांख्यिकीय अधिकारी के आदेश की आवश्यकता हो सकती है।

• 1 वर्ष से 15 वर्ष के बाद: इस स्थिति में, मजिस्ट्रेट के आदेश और एक शपथ पत्र (एफिडेविट) की आवश्यकता होगी।

• लोक सेवा केंद्र: विलंब से पंजीकरण के लिए आप अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र में भी आवेदन कर सकते हैं, जहाँ आपको पूरी प्रक्रिया में सहायता मिलेगी।





जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:

जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ सामान्य दस्तावेज जो आवश्यक होते हैं:

• जन्म स्थान का प्रमाण: अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या घर पर जन्म होने की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी का प्रमाण पत्र।

• माता-पिता का पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।

• माता-पिता का पता प्रमाण: बिजली बिल, राशन कार्ड आदि।

• माता-पिता का विवाह प्रमाण पत्र (वैकल्पिक): कुछ मामलों में इसकी आवश्यकता हो सकती है।

• स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र: यदि विलंब से पंजीकरण हो रहा है।

• राशन कार्ड की प्रतिलिपि।

• आवेदक का आधार कार्ड और दो पासपोर्ट साइज फोटो।

• दो गवाहों के आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो (गवाह की उम्र बच्चे के जन्म दिनांक से 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए)।





महत्वपूर्ण बातें:

• जन्म पंजीकरण निःशुल्क होता है, लेकिन विलंब शुल्क या लोक सेवा केंद्र पर सेवा शुल्क लग सकता है।

• प्रमाण पत्र प्राप्त करने की समय-सीमा सामान्यतः 7 से 15 कार्य दिवस होती है, लेकिन विलंब से पंजीकरण में अधिक समय लग सकता है।

• किसी भी समस्या या जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्र के नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायत कार्यालय या लोक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

जन्म प्रमाण पत्र एक बच्चे के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसलिए, इसे समय पर बनवाना सुनिश्चित करें।