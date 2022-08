क्रिकेट में पहला पदक हमेशा विशेष रहेगा : मोदी

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पदक विजेताओं को सोमवार को बधाई दी और रजत पदक जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम की सराहना करते हुए कहा कि क्रिकेट में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का पदक हमेशा विशेष रहेगा।



महिला क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था। भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से नौ रन से हार गया था। मोदी ने महिला क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, ‘क्रिकेट और भारत को अलग नहीं किया जा सकता। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने पूरे राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बेहतरीन क्रिकेट खेली और प्रतिष्ठित रजत पदक जीता। यह राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट में पहला पदक है और इसलिए या हमेशा विशेष रहेगा’



प्रधानमंत्री ने टेबल टेनिस के मिश्रित युगल में स्वर्ण जीतने के लिए शरत कमल और श्रीजा अकुला की प्रशंसा करते हुए उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। मोदी ने कहा, ‘साथ में खेलने और जीतने का अपना अलग ही आनंद है’



बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाले किदांबी श्रीकांत की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें भारतीय बैडमिंटन के दिग्गजों में से एक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘यह उनका राष्ट्रमंडल खेलों में यह चौथा पदक है, जिससे उनके कौशल और निरंतरता का पता चलता है। उम्मीद है कि वह आगे भी युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करते रहेंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे’



बैडमिंटन के महिला युगल में कांस्य पदक जीतने वाली त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की सराहना करते हुए मोदी ने कहा कि उन्हें उन पर गर्व है। मोदी ने खेलों से पहले बातचीत का एक वीडियो क्लिप ट्वीट करते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, ‘राष्ट्रमंडल खेलों के लिए रवाना होने से पहले त्रीसा ने मुझे गायत्री के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताया लेकिन वह सुनिश्चित नहीं थी कि पदक जीतने पर वह कैसे जश्न मनाएगी। उम्मीद है कि अब उसने इसकी योजना बना ली होगी।’



प्रधानमंत्री ने मुक्केबाजी में रजत पदक जीतने वाले सागर अहलावत के लिए अपने संदेश में कहा, ‘वह खेलों मे भारत के ‘पावरहाउस’ में से एक थे और उनकी सफलता मुक्केबाजों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। उम्मीद है कि वह आगे भी भारत को गौरवान्वित करते रहेंगे।’ (भाषा)

