दिल्ली में राजनीतिक प्रदर्शनों से करोड़ों का नुकसान; त्योहारी सीजन में व्यापारी परेशान

संगठन ने पत्र भेजकर आगामी त्योहारी और विवाह सीजन के मद्देनजर दिल्ली में सभी राजनीतिक प्रदर्शनों को 31 जनवरी 2027 तक स्थगित करने की मांग की है। इन राजनीतिक प्रदर्शनों से व्यापारियों के नुकसान के साथ ही आम जनता का कीमती समय भी नष्ट होता है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बाजारों में बिक्री घटने का सीधा असर वहां काम करने वाले लाखों श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों पर भी पड़ रहा है।

परेशान व्यापारियों को मिला भाजपा का साथ भाजपा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, दिल्ली में कांग्रेस, INDI गठबंधन, AAP और CJP के लगातार प्रदर्शनों और अराजकता से व्यापारी परेशान हो चुके हैं। वोटर सुधार और लोकतंत्र बचाने के नाम पर सड़कों पर उतरने वाले इन लोगों की राजनीति का खामियाजा छोटे दुकानदारों, फेरीवालों और मेहनतकश व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है।

विपक्ष की इस राजनीति से आजिज आकर व्यापारियों को अपने कारोबार और आजीविका की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। याचिका में जनवरी 2027 तक यातायात सुचारू रखने, बाजारों से दूर प्रदर्शन स्थल निर्धारित करने और विरोध-प्रदर्शनों के लिए स्पष्ट SOP बनाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस सूर्यकांत ने भी प्रदर्शनों के कारण छोटे दुकानदारों और फेरीवालों की रोजी-रोटी प्रभावित होने पर चिंता जताई। व्यापारियों के मुताबिक, 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के कारण अकेले कनॉट प्लेस में करीब 200 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ।

पार्टी ने कहा कि सवाल कांग्रेस, AAP और CJP की राजनीति से है कि क्या लोकतंत्र बचाने के नाम पर अराजकता फैलाना ही इनका एजेंडा है? क्या विरोध के अधिकार की आड़ में आम जनता की रोजी-रोटी और व्यापार को नुकसान पहुंचाना जायज है? विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन उसकी आड़ में अराजकता फैलाकर व्यापारियों की रोजी-रोटी छीनने का अधिकार किसी को नहीं!

विपक्ष की अराजकता से परेशान व्यापारी, ठप्प हो रहा कारोबार! दिल्ली में कांग्रेस, INDI गठबंधन, AAP और CJP के लगातार प्रदर्शनों और अराजकता से व्यापारी परेशान हो चुके हैं। वोटर सुधार और लोकतंत्र बचाने के नाम पर सड़कों पर उतरने वाले इन लोगों की राजनीति का खामियाजा छोटे दुकानदारों, फेरीवालों और मेहनतकश व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। विपक्ष की इस राजनीति से आजिज आकर व्यापारियों को अपने कारोबार और आजीविका की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। याचिका में जनवरी 2027 तक यातायात सुचारू रखने, बाजारों से दूर प्रदर्शन स्थल निर्धारित करने और विरोध-प्रदर्शनों के लिए स्पष्ट SOP बनाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस सूर्यकांत ने भी प्रदर्शनों के कारण छोटे दुकानदारों और फेरीवालों की रोजी-रोटी प्रभावित होने पर चिंता जताई। व्यापारियों के मुताबिक, 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के कारण अकेले कनॉट प्लेस में करीब 200 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ। सवाल कांग्रेस, AAP और CJP की राजनीति से है कि क्या लोकतंत्र बचाने के नाम पर अराजकता फैलाना ही इनका एजेंडा है? क्या विरोध के अधिकार की आड़ में आम जनता की रोजी-रोटी और व्यापार को नुकसान पहुंचाना जायज है? विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन उसकी आड़ में अराजकता फैलाकर व्यापारियों की रोजी-रोटी छीनने का अधिकार किसी को नहीं! देखिए, ये विस्तृत रिपोर्ट… — BJP (@BJP4India) October 17, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?