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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (13:59 IST)

... तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे, राजस्थान भाजपा अध्यक्ष राठौड़ के बयान से बवाल

Rajasthan BJP Madan Rathore
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (14:07 IST)
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Rajasthan BJP Madan Rathore: राजस्थान भाजपा (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के एक विवादास्पद बयान को लेकर सियासत गरमा गई है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान का समर्थन करने से जुड़े कथित बयान पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरते हुए 'देशद्रोह' का आरोप लगाया है। वहीं, विवाद बढ़ने के बाद मदन राठौड़ ने सफाई जारी करते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर और गलत संदर्भ में पेश किया गया है।

कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो क्लिप के आधार पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने मदन राठौड़ के कथित बयान को मुद्दा बनाते हुए भाजपा के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से निशाना साधते हुए कहा गया कि भाजपा का 'पाकिस्तान प्रेम' एक बार फिर सबके सामने आ गया है।
कांग्रेस ने कहा कि राजस्थान BJP के अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान में युद्ध होता है, तो हम पाकिस्तान के साथ हैं। भाजपा उसी पाकिस्तान का साथ देने की बात कर रही है, जिसने भारत के निर्दोष नागरिकों और सैनिकों की हत्या करवाई है। भाजपा वालों की रग-रग में देशद्रोह भरा है।

मदन राठौड़ की सफाई

विवाद बढ़ने और विपक्षी दलों के हमलावर होने के बाद राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि उनके भाषण के एक छोटे से अंश को संदर्भ से काटकर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी बात कही थी, वह क्रिकेट मैच के संदर्भ में कही थी। मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह मुझे बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है।
उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो सकते क्योंकि वह आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है। उन्होंने अपील की कि उनके पूरे भाषण को देखा जाए, जिसे गलत तरीके से काटकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है।

क्या कहते हैं एक्स यूजर्स?

राठौड़ के इस बयान पर एक्स यूजर्स ने भी ‍तीखी टिप्पणियां की हैं। कड़वा सच नामक हैंडल से लिखा- क्रिकेट मैच के बाद हाथ नहीं मिलाएंगे पर पाकिस्तान के साथ हैं। संदीप नामक एक यूजर ने लिखा- तभी तो जब चाहें पुलवामा और पहलगाम करवा देते हैं। एक अन्य यूजर हिरोशिमा ने लिखा- दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली मशीन आज खुद शॉर्ट-सर्किट हो गई है। कल तक जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज वो 'प्यारा पड़ोसी' बन गया। मदन जी का यह 'पड़ोसी धर्म' देखकर तो सीमा पार बैठे लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक तो राजस्थान में बैठा है!
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