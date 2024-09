J&K Election : CM योगी ने बताया, किसने बनाया जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का गोदाम

Death sentence to the accused in the case of rape and murder of a 7 year old girl : कोलकाता की एक अदालत ने 2023 में 7 वर्षीय एक बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के अपराध को दुर्लभतम श्रेणी का बताते हुए आरोपी को बृहस्पतिवार को मौत की सजा सुनाई। पिछले वर्ष 26 मार्च को किसी काम से अपने घर से निकली बच्ची लापता हो गई थी।