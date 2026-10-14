सौरभ दास और आशुतोष रांका 5 दिन की न्यायिक हिरासत में, तिहाड़ जेल भेजा

महंगा पड़ा जंतर-मंतर जाना

मंगलवार को CJP के ये नेता जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि इस इलाके को प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों की सूची से पहले ही हटाया जा चुका है। इसके बावजूद नेता और कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पार कर अंदर घुस गए और हाथों में तिरंगा लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन नेताओं को हिरासत में ले लिया था। यह पूरा विरोध प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ किया जा रहा था।

पुलिस एक्शन पर उठे सवाल

क्या तिरंगा फहराना भी गैरकानूनी हो गया है?

उधर, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पुलिस और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने पूछा कि क्या अब देश की राजधानी में तिरंगा फहराना भी गैरकानूनी हो गया है? दिपके ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा, "अगर आप विरोध की आवाज को दबाने के लिए इतने ही आमादा हैं, तो ऐसे कायरतापूर्ण तरीकों की आड़ लेने के बजाय आधिकारिक रूप से आपातकाल घोषित कर दीजिए।"

गौरतलब है कि सीजेपी और विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के विरोध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने पक्षपात के आरोपों को खारिज किया है।