LIVE: सौरव दास, आशुतोष रांका 5 दिन की न्यायिक हिरासत में

सौरव दास, आशुतोष रांका 5 दिन की न्यायिक हिरासत में
Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सौरव दास, आशुतोष रांका 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया। पुलिस ने अजिंग्य शिंदे को भी किया गिरफ्तार। पल पल की जानकारी...
09:07 AM, 14th Oct
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से बाहर लाया जा रहा है। उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
08:54 AM, 14th Oct
राघोपुर में नाव हादसे के बाद SDRF की टीम का बचाव अभियान जारी है।
08:51 AM, 14th Oct
-दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका और पार्टी के अन्य सदस्यों के खिलाफ बिना इजाजत जंतर-मंतर इलाके में घुसने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। खास बात ये है कि दिल्ली पुलिस ने ट्रेस पासिंग का केस दर्ज किया है। पुलिस ने अजिंक्य शिंदे को भी किया गिरफ्तार।
-SEM कोर्ट ने सौरव दास, आशुतोष रांका 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बेल बांड के उल्लंघन के मामले में हुई थी गिरफ्तारी।