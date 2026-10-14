Top News 14 October: बिहार नाव हादसा, ममता बनर्जी पर हमले की कोशिश, अमित शाह का राहुल गांधी पर वार

Top News 14 October : बिहार नाव हादसे में 13 बच्चों की मौत, CJP नेताओं पर ट्रेस पासिंग का मामला, ममता बनर्जी पर चाकू से हमले की कोशिश, अमित शाह की राहुल गांधी को चुनौती, चीन ने लद्दाख में 28 रणनीतिक स्थानों और भौगोलिक क्षेत्रों के मानकीकृत नाम तय करने के भारत के फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। 14 अक्टूबर की बड़ी खबरें:

बिहार नाव हादसे में 13 बच्चों की मौत

CJP नेताओं पर ट्रेस पासिंग का मामला

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका और पार्टी के अन्य सदस्यों के खिलाफ बिना इजाजत जंतर-मंतर इलाके में घुसने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। खास बात ये है कि दिल्ली पुलिस ने ट्रेस पासिंग का केस दर्ज किया है।



ममता बनर्जी पर चाकू से हमले की कोशिश

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट ने आरोप लगाया है कि कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर एक महिला ने उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। बताया गया कि ममता बनर्जी दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने के लिए घर से निकल रही थीं, तभी महिला उनकी ओर दौड़ी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

अमित शाह की राहुल गांधी को चुनौती

लद्दाख को लेकर चीन की कुटिल करतूत