अस्पतालों में सुरक्षा के किए जाएं पूरे इंतजाम, 10 सितंबर तक दें रिपोर्ट', केंद्र ने राज्यों और UT को लिखा पत्र

uckus in a girl's school in Bhopal over harsh punishment : भोपाल में बालिकाओं के लिए संचालित एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने बुधवार को महिला प्रशासक पर कठोर दंड देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और स्कूल के फर्नीचर तथा अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद अधिकारियों ने प्रशासक को पद से हटा दिया।