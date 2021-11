Live Updates : राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में क्या बोले भाजपा अध्यक्ष नड्डा

भाजपा अध्यक्ष, पार्टी के पूर्व प्रमुखों ने राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, कोविड-19 से जंग में उनके नेतृत्व की सराहना की : धर्मेंद्र प्रधान।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मई 2020-नवंबर 2021 तक 80 करोड़ लोगों को अनाज की आपूर्ति कर इतिहास का सबसे बड़ा खाद्यान्न कार्यक्रम चलाया।

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में अपने संबोधन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1984 के दंगों के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, लंगर को जीएसटी से बाहर करने जैसे सरकार के कदमों का जिक्र किया।

