नई दिल्ली। भाजपा की राष्‍ट्रीय कार्यसमिति की बहुप्रतीक्षित बैठक रविवार को राजधानी स्थित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के सम्मेलन कक्ष में शुरू हुई। कार्यसमिति की यह बैठक दो साल बाद हो रही है। कोरोना संक्रमण के चलते 2019 के बाद यह बैठक नहीं हो सकी थी।

बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन होना है। साथ ही हाल ही में तीन लोकसभा व विधानसभा की उपचुनाव के नतीजों पर भी चर्चा की जानी है।



बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया। नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। इसके बाद नड्डा का अध्यक्षीय संबोधन हुआ। बैठक का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा।

कोरोना महामारी के सामने आने के बाद इस पहली आमने-सामने की बैठक में भाजपा अध्यक्ष नड्डा समेत राष्ट्रीय कार्यसमिति के 124 सदस्य व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, जबकि मुख्यमंत्री और 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में राज्य इकाइयां डिजिटल माध्यम से कार्यसमिति की बैठक से जुड़े।

पीएम मोदी से पोस्टरों से पटा सम्मेलन स्थल : कार्यक्रम स्थल भाजपा के झंडों और प्रधानमंत्री मोदी व नड्डा सहित अन्य नेताओं के पोस्टरों से पटा पड़ा है। ऐसे ही कुछ पोस्टरों में मोदी को "विश्व प्रिय" नेता बताया गया है। कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार पर एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ नड्डा की आदमकद तस्वीर लगी है और साथ ही वहां उल्लेख किया गया है 'राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, जन सामर्थ्य से देश रच रहा इतिहास'।

Delhi | Bharatiya Janata Party President JP Nadda arrives at the NDMC Convention Centre for the party's national executive meeting pic.twitter.com/BlaWSV8YeK