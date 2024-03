दिग्विजय सिंह लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, सिंधिया के खिलाफ अरुण यादव

SBI's statement in the Supreme Court regarding electoral bonds : भारतीय स्टेट बैंक ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने चुनावी बॉण्ड के संबंध में अपने पास मौजूद सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी है। शीर्ष अदालत में दाखिल एक अनुपालन हलफनामे में एसबीआई के अध्यक्ष ने कहा कि साइबर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों के बैंक खाते की पूरी संख्या और केवाईसी के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए।