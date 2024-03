Lok Sabha Election : सपा ने की यूपी में 6 और सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा

SP announces candidates for six more seats in Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के समूह 'इंडिया' के सबसे प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी (SP) ने बुधवार को लोकसभा चुनावों के लिए 6 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। संभल और गौतमबुद्ध नगर क्षेत्र में फिर से नए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्‍स’ पर सपा की ओर से जारी सूची के अनुसार, संभल से जियाउर्रहमान बर्क को उम्मीदवार घोषित किया गया है। बागपत से मनोज चौधरी, गौतमबुद्ध नगर से राहुल अवाना, पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार और घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र एस. बिंद पार्टी के उम्मीदवार होंगे।

इसके पहले सपा ने संभल से मौजूदा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क को उम्मीदवार घोषित किया था, जिनका फरवरी के आखिरी हफ्ते में निधन हो गया। जियाउर्रहमान बर्क शफीकुर्रहमान बर्क के पोते हैं और संभल की कुंदरकी सीट से सपा विधायक हैं। सपा ने गौतमबुद्ध नगर में पूर्व में घोषित उम्मीदवार डॉ. महेन्द्र नागर को बदलते हुए उनकी जगह राहुल अवाना को प्रत्याशी घोषित किया है।

इसके पहले भी सपा ने मिश्रिख क्षेत्र के उम्मीदवार को बदल दिया था। अब तक कुल छठवीं सूची जारी कर सपा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 47 पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ में सीट बंटवारे पर समझौते के तहत सपा ने एक सीट तृणमूल कांग्रेस को दी है और कांग्रेस 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है। (भाषा)

