अमित शाह का दावा, BJP को UP में 2014 से अधिक लोकसभा सीटें मिलेंगी

India will lead the world in AI : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने नई दिल्ली में बुधवार को युवा उद्यमियों और स्टार्टअप (startups) से दुनियाभर में आ रही चुनौतियों पर 'वैश्विक अनुप्रयोगों के लिए भारतीय समाधान' पर काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत कृत्रिम मेधा (AI) क्षमता में दुनिया का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि एआई में भारत का पलड़ा भारी रहेगा।