Lok Sabha Elections : आज जारी हो सकती है कांग्रेस की तीसरी सूची, CEC ने की उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा

Third list of Congress candidates may be released today : कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) ने मंगलवार को महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। पार्टी के प्रत्याशियों की तीसरी सूची आज जारी हो सकती है। पार्टी राजस्थान के लिए पहले ही 10 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।

सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व वाली सीईसी ने राजस्थान के लिए सात सीट पर उम्मीदवारों की नाम पर मुहर लगाई है। पार्टी राजस्थान के लिए पहले ही 10 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने सीईसी की बैठक के बाद कहा कि आज राज्य की 12 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे दिया गया।

शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ बैठक : उन्होंने कहा, हमने महाराष्ट्र की कम से कम 18-19 सीटों पर चर्चा की है। हमने कम से कम 12 सीट ‘फाइनल’ कर ली हैं। कल सुबह हमारी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ बैठक है। अंतिम चर्चा होगी और आज या कल तक सभी सीट की घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि सीईसी ने गुजरात के लिए भी सात उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई है।

अब तक 82 उम्मीदवारों की घोषणा : कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 82 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उसने पहली सूची में 39 और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवार घोषित किए थे। पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची में राहुल गांधी का नाम भी शामिल था जो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वे वर्तमान में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं।

पहली सूची में 15 उम्मीदवार : कांग्रेस की पहली सूची में 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग और 24 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के थे। पार्टी की दूसरी सूची में 10 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से जबकि 33 प्रत्याशी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से थे।

19 अप्रैल से शुरू होंगे लोकसभा चुनाव : देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके बाद छह और चरणों में 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा। लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता, 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। (भाषा)

