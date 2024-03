लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के सारण से चुनाव लड़ने की संभावना लालू लड़ते रहे हैं सारण से लोकसभा चुनाव

Rohini Acharya likely to contest elections from Saran: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद (Lalu Prasad) की सिंगापुर में रहने वाली बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) को पार्टी सारण सीट से लोकसभा टिकट देने पर विचार कर रही है। लालू पूर्व में सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे। राजद एमएलसी सुनील कुमार ने पटना में मंगलवार को यहां कहा कि पार्टी नेतृत्व को सारण में भारी जनभावना से अवगत कराया गया है।





सिंह ने कहा कि यह सिर्फ मेरा विचार नहीं है। सारण में हमारे सभी मौजूदा और पूर्व विधायकों का विचार है कि रोहिणी को राजद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव को अपनी भावना से अवगत करा दिया है। इस पर उन्हें निर्णय लेना है।(भाषा)

