कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर क्या बोले राहुल गांधी? 5 न्याय और 25 गारंटियां देने का वादा

What did Rahul Gandhi say about the Congress manifesto? : कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नई दिल्ली में मंगलवार को कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र महज दस्तावेज या गारंटी नहीं बल्कि इसमें जिन मुद्दों को शामिल किया गया है, वे समाज के हर वर्ग के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की गारंटी हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक में हमारे 5 न्याय और 25 गारंटियों (5 justices and 25 guarantees) समेत पार्टी के घोषणापत्र पर गहन चर्चा हुई।





गांधी ने पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के घोषणा पत्र को मंजूर करके पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को इसे जारी करने को अधिकृत किए जाने के बाद यहां एक बयान में कहा कि घोषणा पत्र में सभी वर्गों के हितों को सधा गया है और इसके क्रियान्वयन से हर वर्ग के जीवन में बदलाव सुनिश्चित हो सकेगा।





हमने 'देश की आवाज' सुनी : उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक में हमारे 5 न्याय और 25 गारंटियों समेत पार्टी के घोषणापत्र पर गहन चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हम लगातार गांव-गांव, गली-गली लोगों के बीच गए और 'देश की आवाज' सुनी। हमने लोगों के साथ हो रहे अन्याय और उनके जीवन के संघर्षों को करीब से जाना और समझा। इसीलिए हमारा घोषणा पत्र और गारंटियां महज दस्तावेज नहीं, करोड़ों देशवासियों के साथ हुए संवाद से निकला रोडमैप है, जो रोजगार क्रांति और अधिकारपूर्ण भागीदारी के माध्यम से हर वर्ग का जीवन बदलने जा रहा है।

किसानों, युवाओं, श्रमिकों, महिलाओं और वंचितों के बीच जाएंगे : गांधी ने कहा कि हम 5 न्याय का संकल्प लेकर किसानों, युवाओं, श्रमिकों, महिलाओं और वंचितों के बीच जाएंगे और सीधे तौर पर लोगों के जीवन से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की गारंटियां देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प हैं।





कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय- ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित होगा। पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपए देने का वादा शामिल है। Edited by: Ravindra Gupta