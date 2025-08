महंगा पड़ा कबूतर को दाना डालना, मुंबई में दर्ज हुई FIR

Flood in Ganga and Yamuna rivers: जिले में पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश के बीच प्रयागराज में गंगा और यमुना (Ganga and Yamuna) का जलस्तर शनिवार से ही खतरे के निशान 84.73 मीटर से ऊपर बना हुआ है जिससे जिले के 200 से अधिक गांव और शहर की करीब 60 बस्तियों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को सुबह 8 बजे यमुना नदी का जलस्तर नैनी (Naini) में खतरे के निशान से ऊपर 86.04 मीटर दर्ज किया गया जबकि गंगा नदी का जलस्तर फाफामऊ में 86.03 मीटर दर्ज किया गया।