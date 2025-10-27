दिल्ली में एसिड अटैक पीड़ित छात्रा ने सुनाई आप बीती, कहानी सुन कांप जाएगी रूह



Delhi: A 20-year-old girl sustained acid burn injuries after being attacked by three men



The victim says, "Today, when I was going to college, they threw acid on me... They had been following me for quite some time..." pic.twitter.com/Z3ZqTt39DB — IANS (@ians_india) October 26, 2025 इस बीच छात्रा ने अपने ऊपर एसिड फेंके जाने की पूरी कहानी मीडिया को बताई है। पीड़िता ने बताया कि इस कांड में उसका परिचित जितेंद्र भी शामिल था, जो मुकुंदपुर इलाके का रहने वाला है। जांच में पता चला कि इशान ने अरमान नाम उसके दो दोस्तों ने उसे एसिड की बोतल दी थी, जिसे अरमान ने छात्रा पर फेंका।



यह घटना तब हुई जब वह रोज़ की तरह कॉलेज जा रही थी। छात्रा ने बताया कि आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहे थे। घटना उत्तर दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके की है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता पर हमला करने वालों में उसका परिचित जितेंद्र भी शामिल था, जो मुकुंदपुर का रहने वाला है। जितेंद्र अपने साथियों इशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया था। जांच में सामने आया है कि इशान ने अरमान को एसिड की बोतल दी, जिसे उसने छात्रा पर फेंक दिया। हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।





पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र पिछले कुछ महीनों से उसका पीछा कर रहा था और एक महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। छात्रा ने कहा, “जब मैं कॉलेज जा रही थी, उन्होंने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया। मैं न्याय चाहती हूं, इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए”





सूचना मिलने पर पुलिस, क्राइम टीम और FSL की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने कहा कि पीड़िता के बयान और चोटों की प्रकृति के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल जांच जारी है और आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं।

Edited By: Navin Rangiyal