AAP नेता संजय सिंह का दावा, मोदी सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी

About 65 ministers can take oath along with Narendra Modi : मोदी 3.0 कैबिनेट का स्वरूप लगभग तैयार है और नरेंद्र मोदी आज अपने मंत्रिपरिषद के साथ तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर जारी किए गए एक वीडियो के अनुसार, करीब 65 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। हालांकि संभावित मंत्रियों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।