बदल गया मौसम का मिजाज! रविवार को दिल्ली-यूपी समेत 22 राज्यों में बारिश के आसार

weather update: देशभर में मॉनसून की विदाई के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। नए वेदर सिस्टम के सक्रिय होने से उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में बादलों का डेरा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, रविवार 11 अक्टूबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश की संभावना है। वहीं, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण मैदानी इलाकों में सुबह-शाम ठंड का अहसास शुरू हो गया है।

दिल्ली-एनसीआर में बादलों का डेरा

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से जारी धूप और उमस के बाद मौसम का रुख बदल गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 15 अक्टूबर तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 11 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, साथ ही कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में नमी का स्तर 60 से 80 प्रतिशत के बीच रहेगा। आगामी 12 अक्टूबर को भी तापमान 23 से 33 डिग्री के बीच बना रहेगा, जबकि 13 अक्टूबर को इसमें मामूली बढ़त (34 डिग्री तक) देखी जा सकती है। अक्टूबर के मध्य से ठंड का असर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

पश्चिमी यूपी में बारिश, पूर्वी हिस्से रहेंगे शुष्क

उत्तर प्रदेश के मौसम में भी विविधता देखने को मिल रही है। पश्चिमी यूपी के जिलों में बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके विपरीत, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने का अनुमान है, जहां फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं हैं।