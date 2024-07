How To Check Freshness Of Eggs: अंडा! नाश्ता, दोपहर का भोजन या रात का खाना, अंडा हर जगह उपयोगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडा देखने में तो बिल्कुल ठीक लग सकता है, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ भी हो सकता है?