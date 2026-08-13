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Written By सुनील चौरसिया सुनील चौरसिया
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (20:33 IST)

जब उम्मीद थक जाए, तब साहस काम आता है

motivational thoughts
Written By: सुनील चौरसिया
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (20:36 IST)
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जीवन का सबसे कठिन समय वह नहीं होता, जब हमारे सामने समस्याएँ खड़ी होती हैं। सबसे कठिन समय वह होता है, जब हर प्रयास के बाद भी मन धीरे-धीरे यह मानने लगे कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर उम्मीद थकने लगती है। ऐसे क्षणों में इंसान दुनिया से नहीं, स्वयं से हारने लगता है।
 
यदि आपने भी कभी ऐसा समय देखा है, तो यह लेख आपके लिए है। क्योंकि जीवन में ऐसा दौर लगभग हर व्यक्ति के सामने आता है। फर्क केवल इतना होता है कि कोई उसे शब्दों में कह देता है और कोई चुपचाप अपने भीतर सहता रहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान केवल उम्मीद के सहारे जीता है। लेकिन अनुभव ने मुझे एक अलग बात सिखाई है। उम्मीद और साहस एक ही चीज़ नहीं हैं। उम्मीद कहती है— 'शायद सब ठीक हो जाएगा।' साहस कहता है— 'जब तक सब ठीक नहीं होता, तब तक मैं रुकूँगा नहीं।'
 
यही कारण है कि जब उम्मीद थकने लगती है, तब साहस की असली परीक्षा शुरू होती है। कुछ वर्ष पहले मेरी मुलाकात एक छोटे दुकानदार से हुई। उनका चेहरा बुझा-बुझा था। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'अब हर सुबह दुकान खोलने का मन नहीं करता। महीनों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन लगता है जैसे जीवन एक ही जगह ठहर गया है।' मैंने उनसे पूछा, 'फिर भी रोज़ दुकान क्यों खोलते हैं?'
 
उन्होंने कुछ क्षण मेरी ओर देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, 'क्योंकि अगर आज शटर नहीं खोलूँगा, तो कल बदलने की संभावना भी अपने हाथों से बंद कर दूँगा। सच कहूँ, अब मैं उम्मीद के भरोसे नहीं, अपने कर्तव्य के भरोसे दुकान खोलता हूँ।' उनकी यह बात सुनकर मैं कुछ देर तक मौन रहा। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि साहस हमेशा ऊँची आवाज़ में नहीं बोलता। कई बार वह हमारे भीतर चुपचाप इतना भर कहता है—'रुकना मत... बस अगला सही कदम उठाते रहो।'
 
उस दिन मुझे एक और बात समझ में आई। जीवन आगे बढ़ाने के लिए हमेशा बड़ी उम्मीदों की ज़रूरत नहीं होती। कई बार एक छोटा-सा कारण ही काफी होता है—परिवार की जिम्मेदारी, किसी अपने की मुस्कान, अपने काम के प्रति ईमानदारी या स्वयं से किया हुआ एक वादा। शायद इसी कारण किसान हर वर्ष फिर से बीज बोता है। उसे मौसम की गारंटी नहीं होती, लेकिन कर्म पर उसका विश्वास बना रहता है। विद्यार्थी कई असफलताओं के बाद भी फिर से किताब खोलता है। उसे परिणाम दिखाई नहीं देता, फिर भी वह सीखना नहीं छोड़ता।
 
एक पिता अपनी चिंताओं को अपने चेहरे तक नहीं आने देता, क्योंकि वह जानता है कि उसके बच्चों का आत्मविश्वास उसके चेहरे से ही जन्म लेता है। एक माँ अपने मन की थकान और अपनी चिंताओं को भीतर ही समेटे रखती है, फिर भी पूरे परिवार को यह एहसास नहीं होने देती कि वह स्वयं कितने संघर्षों से गुजर रही है।
 
ये लोग असाधारण नहीं हैं। ये हमारे आसपास के साधारण लोग हैं। लेकिन इन्हीं साधारण लोगों के भीतर छिपा साहस जीवन को आगे बढ़ाता है। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं आता। वह हमें यह दिखाने आता है कि हमारे भीतर कितना धैर्य, कितना विश्वास और कितनी शक्ति अभी भी बची हुई है। जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, तब हर व्यक्ति मजबूत दिखाई देता है। असली पहचान तब होती है, जब सब कुछ विपरीत हो और फिर भी इंसान अपने मूल्यों को न छोड़े।
 
हमारी एक भूल हमें और अधिक कमजोर बना देती है। हम अपने संघर्ष की तुलना किसी और की सफलता से करने लगते हैं। लेकिन हर जीवन की कहानी अलग होती है। किसी की यात्रा तेज होती है, किसी की गहरी। इसलिए तुलना नहीं, निरंतरता महत्वपूर्ण है। जब जीवन कठिन लगे, तब पूरी जिंदगी का निर्णय मत कीजिए। केवल इतना तय कीजिए कि आज का सही कदम क्या है। जीवन हमेशा अगले दस वर्षों के निर्णय से नहीं बदलता। कई बार वह केवल आज लिए गए एक सही निर्णय से बदलना शुरू होता है।
 
यह भी सच है कि हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कुछ बीज मिट्टी के भीतर लंबे समय तक दिखाई नहीं देते। इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें जीवन नहीं है। वे अपनी जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कई बार हमारी सबसे बड़ी तैयारी दुनिया की नज़रों से छिपी होती है। याद रखिए, सफलता केवल मंज़िल तक पहुँचने का नाम नहीं है। कई बार सफलता यह भी होती है कि कठिन समय के बावजूद हमने अपने भीतर की अच्छाई, अपने कर्तव्य और अपने विश्वास को जीवित रखा।
 
यदि आज आपकी उम्मीद थक गई है, तो उसे दोष मत दीजिए। उम्मीद भी मन की एक अवस्था है। उसे लौटने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अपने साहस को कभी मत छोड़िए। क्योंकि साहस ही वह शक्ति है, जो थके हुए मन को फिर से उठाती है, बिखरे हुए विश्वास को जोड़ती है और अंधेरे में भी अगला कदम उठाने का हौसला देती है। जीवन धीरे-धीरे उन्हीं लोगों के सामने अपने द्वार खोलता है, जो परिस्थितियों के सामने झुकने के बजाय अपने कर्तव्य पर टिके रहते हैं। इसलिए जब उम्मीद थक जाए, तब उसके लौटने की प्रतीक्षा मत कीजिए। अपने भीतर के साहस का हाथ थाम लीजिए। क्योंकि अंत में जीवन उन लोगों की कहानी लिखता है, जिन्होंने सबसे कठिन दिनों में भी चलना बंद नहीं किया।
 
याद रखिए— उम्मीद हमें भविष्य की झलक दिखाती है, लेकिन उस भविष्य तक पहुँचाने का काम साहस करता है। इसलिए जब उम्मीद थक जाए, तब अपने भीतर की उस शांत आवाज़ को सुनिए, जो आज भी कह रही है— 'एक कदम और... बस एक कदम और।' कई बार यही एक कदम पूरी जिंदगी बदल देता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा— उम्मीद हमें आगे देखने की वजह देती है, लेकिन आगे बढ़ने की ताकत साहस देता है।
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