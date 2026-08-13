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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (16:03 IST)

असली पनीर और Analog Paneer में क्या है फर्क? खरीदने से पहले ऐसे करें पहचान

asli paneer and Analog Paneer
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (16:09 IST)
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एनालॉग पनीर एक कृत्रिम या नकली पनीर है, जो पारंपरिक तरीके से शुद्ध दूध को फाड़कर नहीं बनाया जाता। यह केवल पनीर जैसा दिखने, कटने और स्वाद देने वाला एक विकल्प (Substitute) है। इसे बनाने के लिए असली दूध के फैट की जगह स्किम्ड मिल्क पाउडर, पाम ऑयल या अन्य सस्ते वनस्पति तेल (Vegetable Fat), स्टार्च और केमिकल इमल्सीफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यह पहली नज़र में बिल्कुल असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन इसमें पोषक तत्वों की भारी कमी होती है और इसका नियमित सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

यह कैसे बनाया जाता है?

असली पनीर ताजे दूध (गाय या भैंस) में नींबू या सिरका डालकर बनाया जाता है। इसके विपरीत, एनालॉग पनीर बनाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:
सस्ता तेल मिलाना: इसमें असली दूध के फैट (मलाई) की जगह पाम ऑयल (ताड़ का तेल) या अन्य सस्ता वनस्पति तेल इस्तेमाल किया जाता है।
पाउडर और स्टार्च का मिश्रण: इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर (Skimmed Milk Powder), मक्के या आलू का स्टार्च और पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है।
केमिकल और स्टेबलाइजर: इसे असली पनीर जैसी बनावट देने के लिए इमल्सिफायर और स्टेबलाइज़र मिलाए जाते हैं ताकि तेल और पानी आपस में जम जाएं।

यह असली पनीर से अलग कैसे है?

सामग्री और लागत: असली पनीर सिर्फ शुद्ध दूध से बनता है और महंगा होता है। वहीं एनालॉग पनीर वनस्पति तेल और मिल्क पाउडर से बनता है, जिससे इसकी निर्माण लागत बेहद कम (लगभग आधी) आती है।
 
पोषण और सेहत: असली पनीर प्रोटीन और कैल्शियम का प्राकृतिक स्रोत है। इसके विपरीत, एनालॉग पनीर में पाम ऑयल और स्टार्च की अधिकता होने के कारण यह सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है।
 
इस्तेमाल कहां होता है: अत्यधिक सस्ता होने के कारण इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल स्ट्रीट फूड वेंडर्स, सस्ते रेस्टोरेंट, फ्रोजन फूड्स और बड़े पैमाने पर होने वाली शादियों/कैटरिंग में किया जाता है।

असली और एनालॉग पनीर की पहचान कैसे करें?

हाथ से मसलकर देखें: असली पनीर हाथ से दबाने पर आसानी से चूरा (Crumble) हो जाता है। एनालॉग पनीर रबड़ जैसा खिंचता है या स्पंज की तरह दबता है।
 
आयोडीन टेस्ट (स्टार्च की जांच): पनीर के टुकड़े को पानी में उबालकर ठंडा करें और उस पर आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें डालें। अगर पनीर का रंग नीला हो जाए, तो समझ जाएं कि उसमें स्टार्च मिला है यानी वह एनालॉग पनीर है।
 
स्वाद और महक: असली पनीर में दूध की हल्की प्राकृतिक महक और सौम्य मिठास होती है, जबकि एनालॉग पनीर स्वाद में फीका या हल्का तेल जैसा लगता है।
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