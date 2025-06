राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के 10 प्रेरणादायक विचार, जो जीवन को नई दिशा देते हैं

dna evidence and its role in criminal investigations: किसी भी बड़े हादसे, जैसे कि आग लगने या विमान दुर्घटना के बाद, शवों की पहचान करना एक बेहद जटिल काम होता है। अक्सर ऐसे मामलों में, पारंपरिक पहचान के तरीके जैसे कि चेहरे की पहचान, कपड़ों या गहनों से पहचान, या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर पूरी तरह से जल चुका होता है। ऐसी स्थिति में, जहाँ दृश्यमान पहचान के सभी निशान मिट जाते हैं, DNA टेस्टिंग एक सबसे भरोसेमंद और सटीक तरीका बनकर सामने आता है, जो इस मुश्किल काम को आसान और वैज्ञानिक रूप से संभव बनाता है। हाल ही में हुए अहमदाबाद विमान हादसे में भी शवों की पहचान के लिए सरकार DNA टेस्ट करवा रही है।