Bajaj Pulsar N150 launched in India know complete details of price engine features and specifications : दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो ने 150 सीसी में नई पल्सर एन150 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने यहां कहा कि पल्सर एन150 विस्तारित पल्सर पोर्टफोलियो के लिए एकदम सही जोड़ है, जिसने पिछले 18 महीनों में कई सनसनीखेज लॉन्च देखे हैं। इनमें अब तक का सबसे बड़ा पल्सर एन250 और अविश्वसनीय रूप से सफल पल्सर एन160 शामिल हैं।