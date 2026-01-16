BMC Election Results : BMC चुनाव में जीत पर PM मोदी का पोस्‍ट- थैंक्यू महाराष्ट्र, विकास का विजन लोगों को पसंद आया

भाजपा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों में अविभाजित शिवसेना के लगभग तीन दशक के दबदबे को खत्म करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और पुणे में भी विजयी रही, जहां उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुटों के गठबंधन को करारी शिकस्त दी। महाराष्ट्र के 29 नगर निकाय चुनाव में ज्यादातर महायुति गठबंधन की जीत हुई है।

बीएमसी समेत कई निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

Thank you Maharashtra!



The dynamic people of the state bless the NDA’s agenda of pro-people good governance!



The results of various municipal corporation elections indicate that NDA’s bond with the people of Maharashtra has further deepened. Our track record and vision for… — Narendra Modi (@narendramodi) January 16, 2026 पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'धन्यवाद महाराष्ट्र! राज्य के मेहनती लोगों ने NDA के जन-समर्थक सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है। अलग-अलग नगर निगम चुनावों के नतीजे बताते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ NDA का रिश्ता और मजबूत हुआ है।