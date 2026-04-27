नारी शक्तिन वंदन को लेकर आज मध्यप्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र, जोरदार हंगामे के आसार

नारी शक्ति वंदन को लेकर आज मध्यप्रदेश विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र हो रहा है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरु होगी। एक दिन के इस विशेष सत्र में महिलाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस के साथ हंगामे के आसार है। आज सत्र के दौरान महिला सशक्तिकरण को लेकर जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, वहीं कांग्रेस सरकार के कामों पर सवाल खड़े करेगी। उधर विधानसभा सत्र को लेकर अपनी रणनीति बनाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर सुबह 9 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी।

संसद में पिछले दिनों नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव पारित नही हो पाने के बाद भाजपा लगातार पूरे देश में कांग्रेस सहित विपक्ष को घेर रही है। इसी क्रम में आज हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। विधानसभा का विशेष सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं. विधानसभा सत्र में कांग्रेस इस बिल को लेकर अपने तीखे तेवर दिखाएगी। आज के एक दिन के विशेष सत्र में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का संकल्प पारित हो सकता है। सदन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नारी शक्ति अधिनियम के मुताबिक संसद और विधानसभाओं में 2011 के परीसीमन के आधर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का संकल्प पेश करेंगे।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने बहनों के साथ जो अन्याय किया है, उसे देश कभी नहीं भूलेगा। बहनों को उनका हक दिलाने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की पांच पीढ़ियां नारी सशक्तिकरण के खिलाफ नकारात्मक रवैया अपनाती आ रही हैं।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सत्र पर सरकार को घेरते हुए कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केन्द्रित है, लेकिन बीजेपी सरकार संविधान के खिलाफ कदम बढ़ाकर महिला आरक्षण बिल को टालने की कोशिश में जुटी है. कांग्रेस इसका मजबूती से विरोध करेगी. यदि सरकार मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर आरक्षण लागू करने का ऐलान करती है तो कांग्रेस इसका समर्थन करेग।