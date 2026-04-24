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Last Modified: शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 (16:52 IST)

आज रात 9 बजे सोशल मीडिया के जरिए प्रदेशवासियों के साथ संवाद करेंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेशवासियों से महत्वपूर्ण विषय पर साझा करेंगे बात

Chief Minister Dr. Mohan Yadav
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज यानी 24 अप्रैल की रात 9 बजे सोशल मीडिया पर लाइव रहेंगे। इस दौरान वे महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रदेशवासियों से बात साझा करेंगे। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वयं अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट कर दी है। मुख्यमंंत्री के लाइव कार्यक्रम को लेकर नागरिकों में उत्साह और जिज्ञासा का माहौल है। 
 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट (एक्स) पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रिय प्रदेशवासियों, आज रात 9 बजे मैं सोशल मीडिया पर लाइव में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर अपनी बात आप सभी से साझा करूंगा।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि यह कार्यक्रम केवल औपचारिक बातचीत नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के विकास, जनकल्याण और आने वाले समय की दिशा तय करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।  राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यह कार्यक्रम उनकी पारदर्शी और संवादात्मक कार्यशैली को दर्शाता है। वे आमजन से जुड़कर उनकी समस्याओं और सुझावों को महत्व देते रहे हैं, जिससे सरकार और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत हुआ है। यह संवाद उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण विस्तार माना जा रहा है।
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