इंदौर में बढ़े गर्मी के तीखे तेवर, स्कूलों में 30 अप्रैल तक रहेगा अवकाश, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

Indore Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में सूरज के तीखे तेवर और बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। बच्चों को लू और भीषण गर्मी से बचाने के लिए इंदौर जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने लू और भीषण गर्मी के चलते जिले के समस्त शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए तत्काल प्रभाव से अवकाश घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, कक्षा नर्सरी से लेकर आठवीं तक के सभी स्कूलों में 30 अप्रैल 2026 तक छुट्टी रहेगी।





यह निर्णय पिछले कुछ दिनों से तापमान में हुई अचानक वृद्धि और दोपहर के समय चलने वाली गर्म हवाओं (लू) को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में सूरज के तीखे तेवर और बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। बच्चों को लू और भीषण गर्मी से बचाने के लिए इंदौर जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।





कलेक्टर शिवम वर्मा ने लू और भीषण गर्मी के चलते जिले के समस्त शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए तत्काल प्रभाव से अवकाश घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, कक्षा नर्सरी से लेकर आठवीं तक के सभी स्कूलों में 30 अप्रैल 2026 तक छुट्टी रहेगी।

कलेक्टर के इस नए आदेश के बाद अब इंदौर के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए छुट्टियां अभी से शुरू हो गई हैं। प्रदेश के स्कूलों में 1 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश विधिवत रूप से प्रारंभ हो रहे हैं यानी 30 अप्रैल तक कलेक्टर के आदेशानुसार अवकाश रहेगा और उसके ठीक अगले दिन यानी 1 मई से नियमित गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। प्रशासन का मानना है कि इस भीषण गर्मी में छोटे बच्चों का स्कूल जाना उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

इंदौर में गर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार हवाओं का रुख पूरी तरह पश्चिमी (राजस्थान की ओर से आने वाली गर्म हवाएं) बना हुआ है। आसमान एकदम साफ है, जिससे सूरज की किरणें सीधे तपिश बढ़ा रही हैं। ल 2019 का अप्रैल भी इंदौर के लिए काफी कठिन था। अंतिम पखवाड़े में तापमान लगातार 40 से 43 डिग्री के बीच था। उस दौरान लगभग 10 से 11 दिन तक पारा 40 के पार रहा था।

Edited By : Chetan Gour