गुरुवार, 18 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Dr. Mohan Yadav, the most visionary CM of Madhya Pradesh
Written By
Last Modified: गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (23:11 IST)

मध्यप्रदेश के सबसे विजनरी सीएम डॉ. मोहन यादव, 1.48 घंटे नॉनस्टॉप सुनने के बाद हर कोई बोल उठा

Madhya Pradesh
वह वर्ल्ड कप वाला कपिल देव आपको याद होगा जब पूरी टीम ने कपिल से कहा कि जो लोग हमारी जीत पर सवाल उठा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको जवाब देना चाहिए। तब कपिल देव ने उदाहरण सहित टीम को समझाया था कि, मैं बयान नहीं दूंगा लेकिन काम ऐसा करेंगे कि सबको उनका जवाब मिल जाएगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्यप्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में कुछ ऐसा ही कर दिखाया। जब विकसित मध्यप्रदेश के विजन पर वे विधानसभा में नॉनस्टॉप 1.48 घंटे बोले तो हर किसी को कहना पड़ा, ये मध्य प्रदेश के सबसे विजनरी सीएम हैं। 
 
मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 12.45 घंटे लगातार चलता रहा
दिनांक 17 दिसंबर 2025, मध्यप्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन था जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। मध्यप्रदेश की विधानसभा अपने 70वें में साल में प्रवेश कर रही थी। 7 दिसंबर 1956 को मध्यप्रदेश विधानसभा का पहला अधिवेशन हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस दिन विशेष सत्र का आयोजन किया। पक्ष विपक्ष के सभी विधायकों को विकसित मध्य प्रदेश पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। विधानसभा का यह अधिवेशन (अष्टम सत्र) सुबह 11.00 बजे से शुरू हुआ और लगातार रात 11.45 बजे तक चला। इस दौरान लंच तक नहीं हुआ। "भविष्य का मध्य प्रदेश" विषय पर बोलने के लिए सबको अवसर दिया गया परंतु विपक्ष अपनी आदत के अनुसार सिर्फ प्रश्न खड़े करता रहा। 
 
जब डॉ. मोहन बोले तो सदन 2 घंटे तक चुपचाप सुनता रहा, विपक्ष भी मंत्रमुग्ध हो गया
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सभी वाक्य को ध्यानपूर्वक सुना और जब उनकी बारी आई तो नॉनस्टॉप 1.48 घंटे तक, सिर्फ विकसित मध्यप्रदेश विषय पर बोलते रहे। पूरा सदन यह देखकर हतप्रभ था। डॉ. मोहन यादव को न केवल मध्यप्रदेश का पौराणिक इतिहास पता था बल्कि उनके पास एक क्लियर कट विजन था। वे मध्य प्रदेश के हर विषय पर बताते चले जा रहे थे कि उनकी योजनाएं क्या हैं और भविष्य का मध्यप्रदेश कैसा होगा। न केवल महिला और किसान, औद्योगिकरण और रोजगार बल्कि बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह भी बता रहे थे कि विकसित मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक संसाधन, मेट्रोपॉलिटन सिटी और विकसित विलेज के साथ पर्यावरण, प्राकृतिक जल संरचना और वन्य प्राणियों का किस प्रकार से संरक्षण होगा। 
 
मध्यप्रदेश का फॉरेस्ट तो दुनिया भर के टूरिस्ट को आकर्षित करता ही है। डॉ. मोहन यादव ने धार्मिक पर्यटन के साथ मेडिकल टूरिज्म को भी विकसित मध्य प्रदेश के टारगेट में शामिल किया। सांदीपनी स्कूल, केवल एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग नहीं होगी बल्कि यहां अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर डाटा साइंस तक, खिलाड़ी, कलाकार और साहित्यकार से लेकर देश को दिशा देने वाले प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिज्ञ तक सबको तैयार किया जाएगा। यहां के विद्यार्थी केवल हवाई जहाज में बैठकर सफर नहीं करेंगे बल्कि पायलट भी बनेंगे। छोटे से स्टार्टअप से लेकर एविएशन कंपनी तक, हर विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुसार कॉन्फिडेंस दिया जाएगा। 
 
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस दौरान विपक्ष के सभी सवालों का बिल्कुल स्पष्ट और तथ्यपूर्ण जवाब भी दिया। उन्होंने सदन के पटल पर अपना विजन डॉक्यूमेंट रखा। डॉ. मोहन यादव ने बताया कि किस प्रकार मध्य प्रदेश वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ेगा।
 
सीएम ने सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए: 
नई बसों का संचालन, 
किसानों के हित में संचालित योजनाएं एवं भावांतर योजना, 
पर्यटन क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ प्रगति, 
वन्यजीव संरक्षण (चीता परियोजना सहित), 
सिंचाई क्षेत्रफल में अभूतपूर्व वृद्धि, 
युवाओं को सरकारी नौकरियां, 
लाड़ली बहना योजना की राशि में वृद्धि जैसे कदमों का जिक्र किया। 
उन्होंने बेबाक अंदाज में इन सभी क्षेत्रों में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। 
 
किसानों के मुद्दों पर अलग से विशेष सत्र की घोषणा 
सत्र की सबसे सराहनीय बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने किसानों के मुद्दों पर अलग से विशेष सत्र आयोजित करने की घोषणा की, जिससे सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति और प्रशंसा व्यक्त की। यह विशेष सत्र न केवल लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक बना, बल्कि यह भी साबित किया कि सकारात्मक सोच और आपसी परामर्श से मध्य प्रदेश तेजी से विकास के नए आयाम छू सकता है। डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में सदन ने एक स्वर में प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को दोहराया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाम

2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाममोबाइल रिचार्ज महंगे होने की तैयारी, 2026 में 4G-5G प्लान्स के दाम 20% तक बढ़ सकते हैं

पूर्व CM ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया विवादित बयान, माफी मांगने से किया इंकार

पूर्व CM ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया विवादित बयान, माफी मांगने से किया इंकारStatement by Maharashtra's biggest leader : पुणे में कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़े आकार की सेना रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 12 लाख सैनिकों की सेना होने के बावजूद उनका इस्तेमाल अब सीमित होगा। उनका सुझाव था कि इन सैनिकों को किसी और उपयोगी कार्य में लगाया जाए।

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागू

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागूसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद में बताया कि टोल भुगतान की नई प्रणाली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) 2026 के अंत तक पूरे देश में लागू हो जाएगी। गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नई प्रणाली लागू होने के बाद टोल नाकों पर कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींद

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींदअगर आप किराए की टैक्सी से सफर करते हैं और ऊंचे किराए से परेशान हैं तो आपके लिए यह खुशखबर है। 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्‍सी की सेवा मिलने जा रही है। 1 जनवरी से अपने मोबाइल में भारत टैक्सी का ऐप डाउनलोड करके टैक्सी बुक करवा सकेंगे। भारत टैक्‍सी अभी ट्रायल फेज में है।

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधर

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधरभारत की वायुसेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि रूसी एनालिस्‍ट भी मुरीद हो गए हैं। दरअसल, भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने S-400 'ट्रायम्फ’ सिस्टम से पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया। इतना ही नहीं, यह कारनामा भारतीय वायुसेना ने 314 किलोमीटर दूर से ही कर डाला।

और भी वीडियो देखें

Delhi blast : 9वां आरोपी गिरफ्तार, 26 दिसंबर तक NIA की हिरासत में, खाई थी सुसाइड बमर बनने की कसम

Delhi blast : 9वां आरोपी गिरफ्तार, 26 दिसंबर तक NIA की हिरासत में, खाई थी सुसाइड बमर बनने की कसमदिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को लालकिला विस्फोट मामले में गिरफ्तार नौवें व्यक्ति यासिर अहमद डार को 26 दिसंबर तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने एनआईए की वह याचिका स्वीकार कर ली जिसमें आरोपी से हिरासत में पूछताछ का अनुरोध किया गया था।

बड़ी जंग की आहट, वेनेजुएला को लेकर अमेरिका और रूस आमने-सामने, Russia की US को चेतावनी

बड़ी जंग की आहट, वेनेजुएला को लेकर अमेरिका और रूस आमने-सामने, Russia की US को चेतावनीUS and Russia face off: दक्षिण अमेरिका का तेल समृद्ध देश वेनेजुएला एक बार फिर वैश्विक महाशक्तियों के बीच युद्ध का अखाड़ा बनता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सख्त फैसले ने कैरेबियन सागर में बारूद की गंध फैला दी है, जिस पर रूस ने सीधे तौर पर 'घातक अंजाम' भुगतने की चेतावनी दी है।

साल 2025 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर को FIFA ने दिया पुरुस्कार

साल 2025 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर को FIFA ने दिया पुरुस्कारस्पेन की आइताना बोनमाटी और फ्रांस के उस्मान डेम्बेले को क्रमश: महिला और पुरुष वर्ग के फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा गया।एक विशेष समारोह में इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 28 वर्षीय डेम्बेले पीएसजी की ऐतिहासिक पहली चैंपियंस लीग जीत में अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ियों में शामिल रहे। फाइनल मुकाबले में पीएसजी ने इंटर मिलान को 5-0 से हराया।

क्या फिर बढ़ेगी SIR की तारीख, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से क्या कहा

क्या फिर बढ़ेगी SIR की तारीख, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से क्या कहासुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से उत्तरप्रदेश और केरल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए समयसीमा बढ़ाने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर विचार करने को कहा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि अकेले उत्तरप्रदेश में मतदाता सूची से 25 लाख नाम हटा दिए गए हैं।

OpenAI को Google की सीधी चुनौती, Gemini 3 Flash सस्ता, तेज और स्मार्ट

OpenAI को Google की सीधी चुनौती, Gemini 3 Flash सस्ता, तेज और स्मार्टGoogle अब AI किसी भी प्रतियोग्तिा में धीमा नहीं पड़ना चाहता है। कंपनी ने अब 'टर्बो मोड' ऑन कर दिया है। बड़ी बात यह कि यह अब Gemini ऐप और सर्च में AI मोड का डिफाल्ट इंजन बन गया है। Gemini 3 के लॉन्च के एक महीने बाद गूगल ने Gemini 3 Flash पेश कर दिया है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com