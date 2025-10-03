शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Chief Minister Dr. Mohan Yadav gave Rs 653 crore to farmers for crop loss.
Written By विकास सिंह
Last Modified: शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (16:24 IST)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अन्नदाता को दिए 653 करोड़ से ज्यादा, कहा- सीमा पर तैनात जवान की तरह हैं हमारे किसान

Chief Minister Dr. Mohan Yadav
सीएम डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की किसानों से बात
सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की फसल क्षति की राशि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा देश-प्रदेश
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज प्रदेश के लाखों किसानों को करोड़ों रुपये की राहत राशि दी। यह पहली बार था जब पीला मोजेक की वजह से खराब हुई फसलों के लिए भी राज्य सरकार ने राहत राशि प्रदान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने कई जिलों के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस चर्चा के दौरान किसानों ने आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद दिया। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ-साथ प्रदेश भी प्रगति कर रहा है। हर संकट में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की वजह से ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था चलती है। 
 
गौरतलब है कि, सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक क्लिक से 8 लाख 84 हजार 772 किसानों के खातों में 653.34 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान किसानों को अतिवृष्टि-बाढ़ से फसल क्षति के लिए 331.22 करोड़ की राशि और कीट व्याधि-पीला मोजेक से फसल क्षति के लिए राहत 321.97 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। सरकार का कहना है कि क्षति की इस स्थिति में राहत राशि का वितरण जारी रहेगा। किसानों से चर्चा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने जो कहा है वो किया है। उन्होंने किसानों से कहा कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। किसान मंडियों में जाकर भावांतर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। उसका पैसा भी उन्हें जल्दी मिलेगा। सरकार दुख के समय किसानों के साथ खड़ी है। सरकार किसानों की मदद के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे सीमा पर जवान वैसे खेत में किसान। दोनों जान की बाजी लगाकर अपनी भूमिका अदा करते हैं। उनकी वजह से ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था चलती है। हम हर हाल में किसानों को भावांतर योजना का लाभ किसानों को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ-साथ प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। 
 
किसानों ने दिया धन्यवाद-इस दौरान मंदसौर के किसान ने सीएम डॉ. मोहन को बताया कि उनकी फसल पीला मोजेक की वजह से खराब हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके लिए तत्काल राहत प्रदान की। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमारी दीवाली में मदद हो जाएगी। इसी तरह रेखा ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने दीपावली के समय किसानों की भरपूर मदद की है। इसके लिए सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह सभी जिलों के किसानों ने कहा कि सरकार ने दीपावली से पहले उनके उत्सव की तैयारी करवा दी। 
 
इतने जिलों में खराब हुईं फसलें-प्राकृतिक आपदा से विदिशा, सिवनी, बडवानी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, दमोह, बुरहानपुर, मंडला, खंडवा और उज्जैन के 1854 गांवों के 3 लाख 90 हजार 275 किसानों की करीब 34 लाख 94 हजार 898 हेक्टेयर रकबे में फसल खराब हुई है। इसी तरह पीला मोजेक-कीट की वजह से शहडोल, खण्डवा, मंदसौर, रतलाम, दमोह और अलीराजपुर के 1700 गांवों में 4 लाख 94 हजार 605 किसानों की लगभग 3 लाख 3 हजार 366 हेक्टेयर रकबे की फसल क्षतिग्रस्त हुई है।
 
बता दें, इससे पहले सरकार ने 6 सितंबर को 11 जिलों में हुई फसल क्षति के लिए 17 हजार 500 किसानों को 20.6 करोड़ की राहत राशि दी थी। इसी तरह अगस्त में भी किसानों को 30 करोड़ की राहत राशि दी गई थी। साल 2025-26 में सरकार 225.07 करोड़ की राहत राशि वितरित कर चुकी है। 
 
गौरतलब है कि प्रदेश में अभी तक 1148.1 मिली मीटर बारिश हुई है। यह सामान्य से 21% ज्यादा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा गुना में 1668.1 मिमी, मंडला में 1589.7 मिमी, रायसेन में 1575.5 मिमी, नरसिंहपुर में 1446.5 मिमी और श्योपुर में 1441.0 मिमी बारिश दर्ज की गई। इन जिलों के अलावा बैतूल में 984.7 मिमी, सीहोर में 1055.4 मिमी, शाजापुर में 734.6 मिमी और उज्जैन में 857.3 मिमी बारिश हुई। यहां औसत बारिश से कम पानी गिरा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gold : क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव, अखिलेश यादव ने किया खुलासा

Gold : क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव, अखिलेश यादव ने किया खुलासाबुधवार को राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें 1,100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1.21 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गईं। इस बीच सोने के बढ़ते भावों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने एक्स पर सोने के बढ़ते भावों का कारण बताया है।

Whatsapp को सीधी टक्टर दे रहा है Zoho का Arattai, जानिए क्यों बन रहा है यूजर्स की पसंद

Whatsapp को सीधी टक्टर दे रहा है Zoho का Arattai, जानिए क्यों बन रहा है यूजर्स की पसंदभारत की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho ने हाल ही में अपना नया मैसेजिंग ऐप अरट्टई (Arattai) लॉन्च किया है। इसे सोशल मीडिया पर लोग तेजी से अपनाते हुए ‘व्हाट्सऐप किलर’ तक कहने लगे हैं। Zoho का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब देश में यह मांग बढ़ रही है कि भारतीय कंपनियां ऐसे प्लेटफ़ॉर्म तैयार करें जो विदेशी टेक दिग्गजों का ऑप्शन बन सकें।

RBI इनएक्टिव और अनक्लेम्ड फंड्स के लिए लाए हैं नई स्कीम, जानिए क्या है खास?

RBI इनएक्टिव और अनक्लेम्ड फंड्स के लिए लाए हैं नई स्कीम, जानिए क्या है खास?भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के निष्क्रिय खातों और बिना दावे वाली जमा राशि की मात्रा को कम करने के लिए मंगलवार को एक साल की प्रोत्साहन योजना लाने की घोषणा की। इस योजना के तहत बैंकों को खातों के निष्क्रिय रहने की अवधि और उसमें मौजूद जमा राशि के आधार पर अलग-अलग दरों पर प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना एक अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगी।

देश के लिए इस साल घातक रहा मानसून, 1500 से ज्यादा लोगों की ली जान, किस राज्य में हुईं सबसे ज्यादा मौतें

देश के लिए इस साल घातक रहा मानसून, 1500 से ज्यादा लोगों की ली जान, किस राज्य में हुईं सबसे ज्यादा मौतेंभारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि जून से सितंबर तक अत्यंत प्रतिकूल मौसम के चलते देश भर में कम से कम 1,528 लोगों की जान चली गयी, जिनमें मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हैं। आईएमडी ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए ये आंकड़े दिए।

क्या बिहार में चलेगा 10 हजार का दांव, यह है मतदाता के मन की बात

क्या बिहार में चलेगा 10 हजार का दांव, यह है मतदाता के मन की बातBihar Election Survey 2025: बिहार की 242 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग नवंबर की शुरुआत में हो सकती है। चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में हो सकती है। इस बीच, एनडीए सरकार ने महिलाओं के खाते में 10000 रुपए जमा कर चुनाव से पहले बहुत बड़ा दांव चल दिया है। दूसरी ओर, लालू यादव के परिवार में भी घमासान मचा हुआ है।

और भी वीडियो देखें

एक Birthday Wish से खत्म हुआ शाकिब अल हसन का करियर, अब नहीं खेल सकेंगे बांग्लादेश के लिए

एक Birthday Wish से खत्म हुआ शाकिब अल हसन का करियर, अब नहीं खेल सकेंगे बांग्लादेश के लिएखेल सलाहकार आसिफ महमूद ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को शाकिब के जन्मदिन संदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस मामले पर बीसीबी से बात करेंगे बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने घोषणा की है कि शाकिब अल हसन अब बांग्लादेश के लिए नहीं खेलेंगे। यह घोषणा इस क्रिकेटर द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके जन्मदिन की बधाई देने के बाद की गई है।

उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का बड़ा ऐलान, जानवरों के हमले में मौत पर मिलेंगे 10 लाख

उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का बड़ा ऐलान, जानवरों के हमले में मौत पर मिलेंगे 10 लाखChief Minister Pushkar Singh Dhami News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून जू में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वन्य जीवों के हमले को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्‍होंने कहा कि वन्यजीव हमलों में जनहानि होने पर दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। उन्होंने वन्यजीवों को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताते हुए उनके संरक्षण पर जोर दिया।

तालिबान के कारण खिलाड़ी बने दर्शक, Women World Cup स्टैंड्स से देखेगी यह टीम

तालिबान के कारण खिलाड़ी बने दर्शक, Women World Cup स्टैंड्स से देखेगी यह टीमअफगानिस्तान की क्रिकेट टीम आईसीसी महिला विश्व कप का हिस्सा नहीं है लेकिन निर्वासन के बाद ऑस्ट्रेलिया में रह रही देश की 16 क्रिकेटर सीखने के लिहाज से इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को देखने के लिए यहां पहुंची हैं।वर्ष 2021 में तालिबान के नियंत्रण के बाद अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर से महिला खिलाड़ी अभी ऑस्ट्रेलिया में शरणार्थी जीवन जी रही हैं।

पाकिस्तान के 15 जेट मार गिराने के दावे पर बोले वायुसेना प्रमुख, मनोहर कहानियों से उन्हें खुश रहने दीजिए

पाकिस्तान के 15 जेट मार गिराने के दावे पर बोले वायुसेना प्रमुख, मनोहर कहानियों से उन्हें खुश रहने दीजिएair force chief on Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का बयान 'मनोहर कहानियां' है। उन्हें खुश रहने दीजिए, आखिरकार, उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने दर्शकों को कुछ दिखाना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

ICU में भर्ती थी मां, छुट्टी मांगने पर यूको बैंक के कर्मचारी को मिला ऐसा जवाब

ICU में भर्ती थी मां, छुट्टी मांगने पर यूको बैंक के कर्मचारी को मिला ऐसा जवाबUCO bank news in hindi : यूको बैंक के एक ब्रांच मैनेजर की मां आईसीयू में थी। उसने अपने बॉस जोनल अधिकारी को ईमेल किया और छुट्टी की मांग की। इस पर जोनल अधिकारी ने छुट्टी देने की बजाय शाखा प्रबंधक से वापस नौकरी पर लौटने की बात पूछ डाली। कर्मचारी ने ईमेल कर अपने वरिष्‍ठ अधिकारी पर अमानवीय और विषाक्त व्यवहार का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता बैंक कर्मचारी का यह ईमेल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com