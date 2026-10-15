छतरपुर में अजयपार धाम के बाबा करण कुशवाहा के पैरों के पास आया सांप, घबराकर हुए बेहोश, अस्पताल से मिली छुट्टी

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में अजयपार धाम के बाबा करण कुशवाहा के साथ रात के समय एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। अचानक उनके पैरों के पास सांप आ गया और इसी दौरान उनका पैर सांप पर पड़ गया। इस घटना से घबराकर बाबा बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य हो गई और डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी दे दी।

अचानक पैरों के पास आ गया सांप

जानकारी के मुताबिक, रात के समय बाबा करण कुशवाहा के पैरों के पास अचानक सांप आ गया। इसी दौरान उनका पैर सांप पर पड़ गया। अचानक हुई इस घटना से वह घबरा गए और बेहोश हो गए। घटना के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए छतरपुर के क्रिश्चियन हॉस्पिटल ले जाया गया।

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया इलाज

बाबा करण कुशवाहा को अस्पताल में भर्ती कर डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। कुछ घंटे बाद उनकी हालत सामान्य होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस घटना से अजयपार धाम से जुड़े लोगों और उनके अनुयायियों के बीच चिंता का माहौल बन गया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपचार के बाद बाबा की हालत सामान्य हो गई।