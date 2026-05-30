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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: छतरपुर , शनिवार, 30 मई 2026 (18:49 IST)

शादी से पहले दूल्हे ने काटा प्रायवेट पार्ट, परिवार में हड़कंप, युवक की हालत गंभीर, आखिर क्यों उठाया यह कदम?

Chhatarpur News
Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल, यहां एक घर में कुछ ही दिनों बाद शहनाइयां गूंजने वाली थीं और शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अचानक चीख-पुकार मच गई। एक युवक ने शादी के ऐन पहले एक धारदार हथियार से अपना ही प्राइवेट पार्ट (गुप्तांग) काट लिया।
 
युवक को अत्यंत गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।
 
यह खौफनाक वाकया छतरपुर जिले के बकस्वाहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव का है। जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक की उम्र लगभग 23 वर्ष है। घर में उसकी शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। मेहमान भी आ चुके थे। हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही थीं।

परिजनों के उड़े होश 

इसी बीच, युवक अचानक अपने कमरे में गया और उसने किसी धारदार हथियार से अपने प्राइवेट पार्ट पर वार कर उसे शरीर से अलग कर दिया। युवक की चीख सुनकर जब परिजन कमरे की तरफ भागे, तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। युवक खून से लथपथ फर्श पर तड़प रहा था।
 
परिजन बिना एक पल गंवाए युवक को बकस्वाहा के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद, अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे तुरंत छतरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल के सर्जनों और डॉक्टरों की टीम ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन घाव इतना गहरा था और अत्यधिक खून बहने के कारण युवक की जान पर बन आई। डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज और प्लास्टिक सर्जरी की संभावनाओं के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया।

आखिर क्यों उठाया यह आत्मघाती कदम?

हालांकि युवक के इस आत्मघाती कदम के पीछे की असली वजह को लेकर अभी रहस्य बना हुआ है, लेकिन पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार कुछ संभावित कारण सामने आ रहे हैं। प्राथमिक पूछताछ और चर्चाओं के आधार पर अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक इस शादी से खुश नहीं था या वह किसी गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहा था। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पारिवारिक दबाव में शादी तय होने के कारण वह अवसाद में था, जिसके चलते उसने गुस्से और हताशा में यह कदम उठाया।
 
विशेषज्ञों की मानें तो इस तरह के मामलों में अक्सर यह भी देखा जाता है कि युवक शादी के बाद के जीवन या किसी छिपी हुई शारीरिक कमजोरी को लेकर अत्यधिक हीन भावना या डर का शिकार हो जाते हैं। हालांकि, अभी तक परिजनों या डॉक्टरों द्वारा इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही बकस्वाहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और उस हथियार को भी तलाशने की कोशिश की जा रही है जिससे यह कदम उठाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चूंकि युवक की हालत अभी बेहद नाजुक है और वह बयान देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अभी ठोस वजह बताना मुश्किल है। युवक के होश में आने और उसका बयान दर्ज होने के बाद ही असली वजह साफ हो पाएगी। फिलहाल परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
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