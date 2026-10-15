  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. The portal for new registrations of Ladli Behnas will not be opened in Madhya Pradesh.
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Updated : Thursday, 15 October 2026 (12:37 IST)

मध्यप्रदेश में फिलहाल नहीं जुड़ेंगे लाड़ली बहनों के नए नाम, मंत्री निर्मला भूरिया की दो टूक, रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं

Madhya Pradesh News
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (12:37 IST)
google-news
भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत नए नाम जोड़ने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। लाड़ली बहनों को लेकर सरकार के दो मंत्री आमने सामने आ गए है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल नए नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
 
मीडिया से बात करते हुए निर्मला भूरिया ने दो टूक शब्दों में कहा  कई बार लाड़ली बहनों को लेकर कई तरह के सवाल  आते है, कई बार कांग्रेस भी उठाती है और कई बार अन्य लोग भी बयाान  देते है लेकिन फिलहाल तत्काल पोर्टल खुल रहा है, ऐसा कुछ है। उन्होंने मंत्री नरेंद्र शिवारजी पटेल के मुख्यमंत्री के निर्देश वाली बात पर कहा कि कई बार मंत्री उस भाषा में बोले देते है।
 
दरअसल बुधवार को स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बयान दिया था कि लाड़ली बहना योजना में छूट गई महिलाओं के नाम जोड़ने के लिए आने वाले समय में पोर्टल फिर खोला जाएगा। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निकट भविष्य में योजना से छूटी हुई महिलाओं को जोड़ने की बात कही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना से वंचित रह गई महिलाओं की संख्या का आकलन किया जाए। कितनी महिलाएं योजना का लाभ लेने से छूट गई हैं, इसकी जानकारी जुटाने के लिए आंतरिक स्तर पर निर्देश दिए गए हैं।
 
वहीं अब इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने साफ कर दिया है अभी ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचार में नहीं है और फिलहाल नए नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि बहनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार कटिबद्ध है। कई बार लाड़ली बहनों को  लेकर कई तरह के सवाल  आते है, कई बार कांग्रेस भी उठाती है और कई बार अन्य लोग भी बयाान  देते है। महिलाओं के लिए और बहनों के जो कुछ भी हो सकता है, वह सरकार कर रही है। चाहे वह लाड़ली बहना हो या कोई दूसरी योजना हो। सरकार लगातार लाड़ली बहनों के खातों में पैंसा डाल रही है।  वहीं मंत्री निर्मला भूरिया से कहा कि लाड़ली बहनों के लिए एक बड़ी राशि ट्रांसफर की जाती है।
 
गौरतलब है कि पिछले भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से  जब लाडली बहनों को लेकर सवाल किया गया  था उन्होंने  कहा था किउन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद अंदाजा नहीं था कि योजना से सरकार पर इतना भारी आर्थिक भार पड़ेगा। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “तुमको मालूम नहीं, लाड़ली बहना ही बहुत महंगी पड़ गई।
 
कांग्रेस ने सरकार पर कसा तंज- वहीं लाड़ली बहनों को लेकर सरकार के दो मंत्रियों के विरोध बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि लाड़ली बहना का भविष्य खतरे में, सरकार में तालमेल गायब। लाड़ली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन को लेकर भाजपा सरकार के दो मंत्रियों के अलग-अलग बयान सरकार के भीतर तालमेल की कमी उजागर कर रहे हैं। एक मंत्री पोर्टल खुलने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी मंत्री इससे इनकार कर रही हैं। जब सरकार के मंत्रियों को ही योजना के भविष्य की स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो प्रदेश की लाखों लाड़ली बहनों का भरोसा कैसे कायम रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनको पूरी स्थिति को साफ करना चाहिए कि लाड़ली बहनों को योजना से जोड़ना है या सिर्फ़ घोषणाओं में उलझाए रखना है।
 
लेखक के बारे में
भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
LIVE: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धर्मांतरण के बाद नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

Gold Price : त्योहारों पर सस्ता हुआ सोना, तीसरे दिन गिरावट, जानिए क्या हैं 10 ग्राम के भाव

Gold Price : त्योहारों पर सस्ता हुआ सोना, तीसरे दिन गिरावट, जानिए क्या हैं 10 ग्राम के भावGold Price Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को सोना 1,800 रुपये सस्ता होकर 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। रुपये की मजबूती ने कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव और बढ़ा दिया है। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव मंगलवार के बंद स्तर 1,52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम से घटकर 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इन कीमतों में सभी कर शामिल हैं।

नवरात्रि में Hyundai की कार खरीदने का मौका! Creta से Venue तक पर मिल सकते हैं ऑफर, बुकिंग से पहले जान लें ये बातें

नवरात्रि में Hyundai की कार खरीदने का मौका! Creta से Venue तक पर मिल सकते हैं ऑफर, बुकिंग से पहले जान लें ये बातेंनवरात्रि और त्योहारी सीजन में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो Hyundai की कारों पर मिलने वाले ऑफर्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कंपनी की Hyundai Creta, Hyundai Venue, Hyundai Aura और Hyundai Grand i10 Nios जैसी कारों पर डीलरशिप के जरिए कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर मिल सकते हैं। हालांकि, किस कार पर कितनी छूट मिलेगी, यह मॉडल, वेरिएंट, शहर और डीलरशिप के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।

Railway Bonus 2026 : रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस, 11.40 लाख कर्मचारियों को फायदा

Railway Bonus 2026 : रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस, 11.40 लाख कर्मचारियों को फायदाRailway Employees Bonus 2026: केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को त्योहारों से पहले बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से करीब 11.40 लाख गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार इस बोनस के भुगतान पर कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड में फैसला, साहिल और मुस्कान को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड में फैसला, साहिल और मुस्कान को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजाब्लू ड्रम केस : मुस्कान-साहिल को मिली फांसी

Kawasaki Z300: सस्ती कीमत में दमदार बाइक का इंतजार खत्म? फीचर्स ऐसे कि मच जाएगा तहलका!

Kawasaki Z300: सस्ती कीमत में दमदार बाइक का इंतजार खत्म? फीचर्स ऐसे कि मच जाएगा तहलका!कावासाकी ने भारत में अपनी नई नेकेड स्ट्रीटफाइटर बाइक Kawasaki Z300 को पेश किया है। कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु में एक निजी कार्यक्रम के दौरान इसे अपने डीलर पार्टनर्स को दिखाया।

उत्तर भारत में अचानक बदला मौसम का मिजाज; पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारी

उत्तर भारत में अचानक बदला मौसम का मिजाज; पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारीWeather Update : पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदल गया है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि दिल्ली-NCR और पंजाब-हरियाणा में बारिश का अलर्ट है।

SIR को लेकर विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब, SC मार्च पर कहा- हमें डरा नहीं सकते

SIR को लेकर विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब, SC मार्च पर कहा- हमें डरा नहीं सकतेSupreme Court on Gyanesh Kumar: सुप्रीम कोर्ट ने देश में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित तौर पर वोटरों के नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी 'INDIA' गठबंधन के प्रमुख नेताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

LIVE: विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ECI, CEC से मांगा जवाब

LIVE: विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ECI, CEC से मांगा जवाबLatest News Today Live Updates in Hindi : सुप्रीम कोर्ट आज ECI के फैसलों और SIR वापस लेने संबंधी 13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई करेगा। पल पल की जानकारी...

हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने पर नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने पर नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाSupreme Court on Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने देश में धर्म परिवर्तन और आरक्षण के अधिकार से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाता है, तो वह केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण या सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ का दावा नहीं कर सकता।

अंकिता भंडारी प्रकरण में धामी सरकार की संवेदनशीलता और सख्त कार्रवाई, न्याय की लड़ाई में हर स्तर पर उठाए कदम

अंकिता भंडारी प्रकरण में धामी सरकार की संवेदनशीलता और सख्त कार्रवाई, न्याय की लड़ाई में हर स्तर पर उठाए कदमअंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई, निष्पक्ष जांच, प्रभावी अभियोजन और पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने के स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। घटना सामने आने के बाद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी से लेकर विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन, अभियोजन की व्यवस्था और परिवार की मांगों पर निर्णय लेने तक सरकार ने इस संवेदनशील प्रकरण को गंभीरता से लिया।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।