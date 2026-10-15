मध्यप्रदेश में फिलहाल नहीं जुड़ेंगे लाड़ली बहनों के नए नाम, मंत्री निर्मला भूरिया की दो टूक, रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं

भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत नए नाम जोड़ने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। लाड़ली बहनों को लेकर सरकार के दो मंत्री आमने सामने आ गए है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल नए नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।



मीडिया से बात करते हुए निर्मला भूरिया ने दो टूक शब्दों में कहा कई बार लाड़ली बहनों को लेकर कई तरह के सवाल आते है, कई बार कांग्रेस भी उठाती है और कई बार अन्य लोग भी बयाान देते है लेकिन फिलहाल तत्काल पोर्टल खुल रहा है, ऐसा कुछ है। उन्होंने मंत्री नरेंद्र शिवारजी पटेल के मुख्यमंत्री के निर्देश वाली बात पर कहा कि कई बार मंत्री उस भाषा में बोले देते है।

दरअसल बुधवार को स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बयान दिया था कि लाड़ली बहना योजना में छूट गई महिलाओं के नाम जोड़ने के लिए आने वाले समय में पोर्टल फिर खोला जाएगा। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निकट भविष्य में योजना से छूटी हुई महिलाओं को जोड़ने की बात कही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना से वंचित रह गई महिलाओं की संख्या का आकलन किया जाए। कितनी महिलाएं योजना का लाभ लेने से छूट गई हैं, इसकी जानकारी जुटाने के लिए आंतरिक स्तर पर निर्देश दिए गए हैं।

वहीं अब इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने साफ कर दिया है अभी ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचार में नहीं है और फिलहाल नए नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि बहनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार कटिबद्ध है। कई बार लाड़ली बहनों को लेकर कई तरह के सवाल आते है, कई बार कांग्रेस भी उठाती है और कई बार अन्य लोग भी बयाान देते है। महिलाओं के लिए और बहनों के जो कुछ भी हो सकता है, वह सरकार कर रही है। चाहे वह लाड़ली बहना हो या कोई दूसरी योजना हो। सरकार लगातार लाड़ली बहनों के खातों में पैंसा डाल रही है। वहीं मंत्री निर्मला भूरिया से कहा कि लाड़ली बहनों के लिए एक बड़ी राशि ट्रांसफर की जाती है।

गौरतलब है कि पिछले भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जब लाडली बहनों को लेकर सवाल किया गया था उन्होंने कहा था किउन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद अंदाजा नहीं था कि योजना से सरकार पर इतना भारी आर्थिक भार पड़ेगा। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “तुमको मालूम नहीं, लाड़ली बहना ही बहुत महंगी पड़ गई।