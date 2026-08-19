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Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (13:01 IST)

रूस के लिए जासूसी के मामले में यूक्रेनी नागरिक को जर्मनी में 15 महीने की सजा

MP High court News
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (13:03 IST)
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जर्मनी की श्टुटगार्ट उच्च क्षेत्रीय अदालत ने मंगलवार को रूस के लिए जासूसी और संभावित तोड़फोड़ की तैयारी से जुड़े मामले में 30 वर्षीय यूक्रेनी नागरिक को एक साल तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। हालांकि, आरोपी अपनी प्री-ट्रायल हिरासत में यह अवधि पहले ही पूरी कर चुका है, इसलिए उसे और जेल नहीं जाना होगा।
 
मामले में कुल तीन यूक्रेनी नागरिक आरोपी थे। अदालत ने बाकी दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। तीनों पर आरोप था कि वे रूस के लिए जर्मनी में संभावित हमले की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अदालत ने अंत में सिर्फ एक व्यक्ति को दोषी माना। अदालत के मुताबिक दोषी ने रूस से जुड़े एक व्यक्ति के निर्देश पर दो पार्सल भेजने की व्यवस्था की थी। 
 
इन पार्सलों में जीपीएस ट्रैकर लगाए गए थे, ताकि परिवहन कंपनी के रूट और डिलीवरी सिस्टम की जानकारी जुटाई जा सके। अदालत ने माना कि उस व्यक्ति को यह समझना चाहिए था कि जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल हमले की तैयारी और निगरानी के लिए किया जा सकता है। 
 
हालांकि अदालत को किसी ठोस योजना के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। तीनों आरोपियों को मई 2025 में जर्मनी के कोलोन, कॉन्स्टांज और स्विट्जरलैंड के थर्गाउ कैंटन से गिरफ्तार किया गया था।
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