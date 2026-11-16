रॉकेट लॉन्च फेल होने की वजह से 40 सैटेलाइट खो बैठी एमेजॉन

स्तुति लाल

यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा संचालित वुल्कान रॉकेट ने अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा से स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर उड़ान भरी। हालांकि, लॉन्चिंग के लगभग 10 मिनट बाद रॉकेट में तकनीकी गड़बड़ी आ गई और वह उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा तक पहुंचाने में विफल रहा।

कंपनी जुलाई के बाद से कोई नया लॉन्च नहीं कर पाई थी और उसे इस मिशन से अपने नेटवर्क विस्तार की बड़ी उम्मीदें थीं। एमेजॉन इन उपग्रहों की मदद से 2026 में अपनी व्यावसायिक इंटरनेट सेवा "एमेजॉन लियो" शुरू करने की योजना बना रही है।