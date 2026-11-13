  1. सामयिक
  2. डॉयचे वेले
  3. डॉयचे वेले समाचार
  4. delhi-air-pollution-most-polluted-city
Written By DW DW
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Friday, 13 November 2026 (13:15 IST)

दिल्ली बनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, लाहौर को पछाड़ा

delhi pollution
Written By: DW
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (13:15 IST)
google-news
भारत की राजधानी दिल्ली शुक्रवार को पाकिस्तान के लाहौर को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गई। स्विस संस्था आईक्यूएयर के मुताबिक, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 334 दर्ज किया गया, जिसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। वहीं, भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली का एक्यूआई 403 दर्ज करते हुए इसे गंभीर श्रेणी में बताया। दोनों आंकड़ों में अंतर, एयर क्वालिटी मापने की अलग-अलग प्रणालियों और मानकों के कारण है।
 
दिल्ली में घने जहरीले धुएं और स्मॉग की चादर छा जाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर चलने वाली कारों और बाइकों को धुंध के बीच से गुजरते देखा गया, जबकि कई प्रमुख सड़कों पर स्ट्रीट लाइटों की रोशनी भी स्मॉग के कारण धुंधली नजर आईं। वायु प्रदूषण का यह स्तर लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए।
 
उत्तर भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान के कई हिस्सों में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण की समस्या हर साल गंभीर हो जाती है। ठंडी और भारी हवा प्रदूषकों को जमीन के करीब रोक लेती है, जिससे वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और खेतों में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वातावरण में जमा होने लगता है। इसके कारण हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ती है और लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
लेखक के बारे में
DW
डॉयचे वेले (Deutsche Welle), जिसे आमतौर पर DW के नाम से जाना जाता है, जर्मनी का अंतरराष्ट्रीय प्रसारक है। यह जर्मनी की संघीय सरकार के वित्तपोषण से स्वतंत्र रूप से काम करता है और हिन्दी सहित 32 भाषाओं में निष्पक्ष समाचार, विश्लेषण और मीडिया विकास का कार्य करता है। वेबदुनिया.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भारत की नोटबंदी: 10 साल बाद भी कई वादे अधूरे

भारत में लड़कियों के लिए कब सुरक्षित होंगे शैक्षणिक परिसर?

भारत में लड़कियों के लिए कब सुरक्षित होंगे शैक्षणिक परिसर?भारत के कई हिस्सों से सामने आई बलात्कार और दुर्व्यवहार की घटनाओं से शैक्षणिक परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल उठा। पढ़-लिखकर अपना जीवन संवारने की कोशिश में लगी महिलाएं पुरुषों के हाथों हिंसा के निशाने पर क्यों?

तेल कंपनियों का मुनाफा फिर बंपर, देशों की हालत खस्ता

तेल कंपनियों का मुनाफा फिर बंपर, देशों की हालत खस्तादुनिया की पांच बड़ी तेल कंपनियों को एक बार फिर तीन महीने के भीतर 53 अरब डॉलर का मुनाफा मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ महंगे तेल ने कई देशों की इकोनॉमी की बुनियाद को झकझोरना शुरू कर दिया है।

30 अरब डॉलर की टैरिफ कटौती पर सहमत हुए चीन और अमेरिका

30 अरब डॉलर की टैरिफ कटौती पर सहमत हुए चीन और अमेरिकाचीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा समाप्त हो गई है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से कई मुद्दों पर चर्चा की जिसमें टैरिफ और एआई प्रमुखता से उभरकर सामने आए।

चीन ने क्यों बढ़ाई टेक कंपनियों और टैलेंट की यात्रा पर सख्ती

चीन ने क्यों बढ़ाई टेक कंपनियों और टैलेंट की यात्रा पर सख्तीदशकों से, चीन पर अमेरिका और यूरोपीय संघ से उनकी तकनीक चुराने के आरोप लगते रहे हैं। रोबोटिक्स और उन्नत सेमीकंडक्टर से लेकर बेहतर इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव पार्ट्स तक, चीनी कंपनियों ने शीर्ष स्तर के इंजीनियरों को अपने साथ जोड़ा है। उन पर पश्चिमी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों की जासूसी करने और अहम कारोबारी जानकारी हासिल करने के मकसद से साइबर हमलों में शामिल होने के आरोप भी लगे हैं।

क्या मुख्य चुनाव आयुक्त का फैसला अंतिम होता है?

क्या मुख्य चुनाव आयुक्त का फैसला अंतिम होता है?भारत के एक अखबार की खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एसआईआर, नए मतदाताओं के पंजीकरण और फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग में सहमति नहीं थी। तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं?

गुजरात समेत 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी; 11 दिसंबर तक सुधार का मौका

गुजरात समेत 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी; 11 दिसंबर तक सुधार का मौकादेश में मतदाता सूची को अपडेट करने के अभियान के तहत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर, तमिलनाडु और उत्तराखंड सहित 13 राज्यों तथा अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी जैसे 3 केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट सूची जारी हो चुकी है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट सूची 17 नवंबर 2026 को सूची प्रकाशित होगी।

सोन‍िया गांधी की क‍िताब पर क्‍यों मचा है बवाल, सोशल मीड‍िया में छ‍िड़ी बहस, लेखक से लेकर आम यूजर्स हुए आमने- सामने

सोन‍िया गांधी की क‍िताब पर क्‍यों मचा है बवाल, सोशल मीड‍िया में छ‍िड़ी बहस, लेखक से लेकर आम यूजर्स हुए आमने- सामनेसोनि‍या गांधी की क‍िताब इन द‍िनों चर्चा में है। सोशल मीडि‍या में इस कि‍ताब को लेकर ट्रेंड और बहस चल रहे हैं। वहीं राजनीत‍िक दल भी इसे लेकर आमने सामने हैं। सोशल मीड‍िया में कि‍ताब के साथ लोग अपने फोटो शेयर कर रहे हैं। क‍िताब को लेकर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं। कई लेखक और साह‍ित्‍यकार कि‍ताब को लेकर बंट गए हैं और आपस में बहस कर रहे हैं। कोई क‍िताब में कई तरह की गलत‍ियां बता रहे हैं तो कोई इसे क‍िसी और द्वारा ल‍िखी कि‍ताब बता रहा है।

स्वच्छ सर्वेक्षण में काशीपुर और रुद्रपुर ने मारी बाजी, सीएम धामी ने दी बधाई

स्वच्छ सर्वेक्षण में काशीपुर और रुद्रपुर ने मारी बाजी, सीएम धामी ने दी बधाईस्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत उत्तराखंड के काशीपुर और रुद्रपुर शहरों ने स्वच्छता के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इन दोनों शहरों को सम्मानित किया गया है। इस शानदार सफलता के बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें इस उपलब्धि की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पूरी टीम और प्रदेशवासियों को बधाई दी है।