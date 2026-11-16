एससीओ सम्मेलन के लिए भारत आ रहे पाकिस्तानी मंत्री

रीतिका

पाकिस्तान ने 14 नवंबर को बताया कि वह अगले सप्ताह एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत में अपना एक मंत्री भेजेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के 'सिविलाइजेशनल डायलॉग' में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे।

इस बयान में आगे कहा गया है, "पाकिस्तान सरकार आपसी सम्मान की भावना के साथ एससीओ के ढांचे के भीतर सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।" मई 2023 में गोवा में हुई एससीओ की बैठक में पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत के बाद, किसी पाकिस्तानी केंद्रीय मंत्री की यह पहली भारत यात्रा होगी।

पहलगाम हमले के बाद पहली यात्रा

इसके साथ ही पिछले साल दोनों देशों के बीच चार दिनों तक चले सशस्त्र संघर्ष के बाद यह इस तरह की पहली यात्रा होगी। मई 2025 में, कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में दो दर्जन से अधिक पर्यटकों की हत्या किए जाने के बाद, दोनों देशों के बीच चार दिनों तक भीषण संघर्ष चला था।

भारत ने इस हमले को समर्थन देने का आरोप इस्लामाबाद पर लगाया, जिसे पाकिस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया था। इस हमले के बाद दोनों देशों की ओर से एक के बाद एक जवाबी कूटनीतिक कदम उठाए गए, जो आगे चलकर मिसाइल, ड्रोन और भीषण गोलाबारी में बदल गए। इसमें 70 से अधिक लोगों की जान गई थी।

भारत को पाकिस्तान के आने की थी उम्मीद

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के ऐलान से पहले भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान एससीओ में भाग लेगा। वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि नई दिल्ली में एससीओ की तैयारियां चल रही हैं, और उन्होंने इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करने के लिए भारत की तत्परता के बारे में बताया।

जायसवाल ने कहा, "एससीओ सदस्यों सहित कई देशों को इस संवाद के लिए आमंत्रित किया गया है, जो नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। हम इस सिविलाइजेशनल डायलॉग की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं।" सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने इस पहल का प्रस्ताव सामने रखा था। एससीओ के सभी सदस्य देशों के साथ-साथ, भारत ने संवाद साझेदारों और पर्यवेक्षक देशों को भी इस मंच में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।