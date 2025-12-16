23.75 से 7 करोड़ रुपए में कोलकाता से बैंगलूरू गए वैंकटेश अय्यर
कुल 7 करोड़ रुपए में भारतीय ऑलराउंडर वैंकटेश अय्यर कोलकाता नाईट राइडर्स से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू चले गए। उनकी पहली फ्रैंचाइजी कोलकाता नाईट राइडर्स ने भी काफी बोली लगाई लेकिन 7 करोड़ पर बाहर हो गए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू को सलामी बल्लेबाज की जरूरत थी ताकि विराट कोहली तीसरे नंबर पर खेल सकें। इसके अलावा वैंकटेश अय्यर से एक 2 ओवर की गेंदबाजी भी करवाई जा सकती है।
गौरतलब है कि पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स ने हरफनमौला वेंकटेश अय्यर को नीलामी में रीटेन नहीं किया था लेकिन IPL 2025 नीलामी में उन पर 23.75 करोड़ रुपए खर्च किए। वेंकटेश अय्यर को मध्यक्रम की जिम्मेदारी मिली थी। एक हैदराबाद के खिलाफ उनकी 60 रनों की पारी को छोड़ दे तो वह बेहद फीके रहे। 20 के औसत और 139 रनों की स्ट्राइक रेट से वह अब तक 142 रन बना पाए। वहीं गेंदबाजी के लिए तो उनको एक भी बार बुलाया ही नहीं गया।
साल 2021 में टीम इंडिया में पदार्पण करने वाले वैंकटेश अय्यर साल 2022 में ही भारतीय टीम से बाहर हो गए।