बुधवार, 21 जनवरी 2026
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  Romario Shepherd scores twenty two in one ball against Oshane Thomas
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 21 जनवरी 2026 (13:32 IST)

1 गेंद पर बन गए 22 रन, क्रिकेट में कुछ भी संभव, वीडियो हुआ वायरल

Romario Shepherd
IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलने वाले रोमारियो शेफर्ड ने एक ऐसा कारनामा किया जो उन्होंने अपनी आईपीएल फ्रैंचाइजी के लिए भी नहीं किया। हालांकि इस कारनामे में उनको गेंदबाजी की मदद जरुर मिली क्योंकि अगर गेंदबाज लगातार नो बॉल नहीं डालता तो वह यह कारनामा नहीं कर पाते।

कैरिबियाई प्रीमियर लीग 2025 में गयाना एमाजॉन वॉरियर्स की ओर से रोमारियो शेफर्ड बल्लेबाजी कर रहे थे और अंतिम गेंद पर 22 रन चाहिए थे। दर्शकों और खासकर गेंदबाजी कर रही टीम के गेंदबाज ओशेन थॉमस को लगा कि जीत बस एक गेंद दूर है।
 

लेकिन उनकी गेंद नॉ बॉल हो गई। डग आउट में बैठे डैरिन सैमी परेशान हुए लेकिन सिर्फ एक रन आया। अगली गेंद भी नॉ बॉल हो गई और बाय का रन ले लिया गया। अब क्रीज पर आए रोमारियो शेफर्ड। ऐसे में अगली गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने छक्का जड़ा और यह भी नॉ बॉल निकल गई। ठीक ऐसा अगली ही गेंद पर हुआ। अब गयाना एमाजॉन वॉरियर्स को जीत के लिए सिर्फ एक गेंद में 6 रन चाहिए थे।
रोमारियो शेफर्ड ने अंतिम गेंद पर 6 लगाकर टीम को जीत दिला दी और डगआउट में बैठे डैरेन सैमी ने अपने बाल नोच लिए।
10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

