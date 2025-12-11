इंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड की बढ़ी मुसीबत, 4 विकेट लेने वाला पेसर चलते टेस्ट से बाहर

न्यूजीलैंड ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा, “ब्लैक कैप्स के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर वेलिंगटन में दूसरे टेस्ट के बाकी बचे मैच में गेंदबाजी या क्षेत्ररक्षण नहीं करेंगे, और उनके बल्लेबाजी करने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि पहले दिन बाउंड्री रोकने के लिए डाइव लगाते समय उनका कंधा डिसलोकेट हो गया था। टिकनर, जिन्हें कल रात इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, आज मैदान पर टीम के साथ जुड़ेंगे क्योंकि वह खेलने के लिए अपनी वापसी का समय तय करने के लिए आगे विशेषज्ञ मूल्यांकन का इंतजार कर रहे हैं।”
An update on Blair Tickner. Hoping for a speedy recovery for the big quick #NZvWIN | = @PhotosportNZ pic.twitter.com/V1AfZSgJIW— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 10, 2025
Playing a Test after 2 years, Blair Tickner takes 4 wickets in a Test again pic.twitter.com/jWEFeFCUkS
— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 10, 2025चोट से पहले, टिकनर ने वेस्टइंडीज को 205 रन पर रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने पहले दिन की शानदार गेंदबाजी में चार विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड ने गुरुवार को अपनी पहली पारी 24/0 से शुरू की, और महत्वपूर्ण आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप मैच में मजबूत बढ़त बनाने पर नजर थी।