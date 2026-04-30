ऑफ-फील्ड ड्रामा हाई! ऋषभ की एक्स गर्लफ्रेंड ने दूसरी टीम को किया सपोर्ट, हुई ट्रोल

Isha Negi Instagram

आईपीएल 2026 में जहां मैदान पर मुकाबले तेज हो रहे हैं, वहीं ऑफ-फील्ड घटनाएं भी बराबर चर्चा बटोर रही हैं। Rishabh Pant इस बार अपनी बल्लेबाजी या कप्तानी के साथ साथ, बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी कथित एक्स-गर्लफ्रेंड Isha Negi हाल ही में मुल्लांपुर में खेले गए Punjab Kings बनाम Rajasthan Royals मुकाबले के दौरान स्टेडियम में नजर आईं, जहां वो पंजाब टीम को सपोर्ट करती दिखीं। आईपीएल 2026 में जहां मैदान पर मुकाबले तेज हो रहे हैं, वहीं ऑफ-फील्ड घटनाएं भी बराबर चर्चा बटोर रही हैं। Rishabh Pant इस बार अपनी बल्लेबाजी या कप्तानी के साथ साथ, बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी कथित एक्स-गर्लफ्रेंड Isha Negi हाल ही में मुल्लांपुर में खेले गए Punjab Kings बनाम Rajasthan Royals मुकाबले के दौरान स्टेडियम में नजर आईं, जहां वो पंजाब टीम को सपोर्ट करती दिखीं।

ईशा ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और वीडियो शेयर किए, जिनमें उन्होंने Shreyas Iyer को अपना “फेवरेट कप्तान” बताया। यही बात फैंस के बीच चर्चा का बड़ा कारण बन गई। कुछ यूजर्स ने इसे सामान्य बताया, तो कई लोगों ने इसे लेकर ट्रोलिंग भी शुरू कर दी। पोस्ट का एक हिस्सा बाद में एडिट भी किया गया, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। उन्होंने लिखा था कि उनकी बस एक ही चिंता है कि पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में टॉप से बस नीचे न आ जाए।



Meet Isha Negi:



- Used Rishabh to get famous.

- Opened her own business after getting insta followers:

- Allegedly got caught in a bar just after the day of his accident:

- Allegedly cheated on him:

- Broke him mentally, now he is struggling:

- Consistently mocking his… pic.twitter.com/Ve7j6rDxZo — Cricket Central (@CricketCentrl) April 29, 2026



इसी बीच Lucknow Super Giants के कप्तान पंत का फॉर्म और टीम का प्रदर्शन भी सवालों में है। टीम 8 में से सिर्फ 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में नीचे चल रही है, और हाल ही में Kolkata Knight Riders के खिलाफ सुपर ओवर में हार ने दबाव और बढ़ा दिया। मैच के बाद पंत का बयान—“ज्यादा दिमाग मैदान पर चीजें आसान नहीं बनाते”—टीम मैनेजमेंट पर इशारा माना गया।

कुल मिलाकर, IPL का यह सीजन सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया मूवमेंट्स के कारण भी चर्चा में है। पंत और ईशा का यह एपिसोड उसी का एक उदाहरण है, जहां मैदान के बाहर की एक छोटी सी बात भी बड़ी हेडलाइन बन जाती है।