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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 (00:09 IST)

हेड और क्लासेन ने हैदराबाद को दिलाई मुंबई पर आसान जीत, 244 की चेस का बना मजाक

Travis Head Abhishek Sharma
SRHvsMI ट्रेविड हेड और हेनरिक क्लासेन के तूफानी अर्धशतक से सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को यहां सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन के शतक पर पानी फेरते हुए मुंबई इंडियन्स को छह विकेट से हराकर लगातार पांचवीं जीत दर्ज की।इस जीत से सनराइजर्स की टीम नौ मैच में 12 अंक के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। मुंबई की टीम आठ मैच में चार अंक के साथ नौवें स्थान पर है।

मुंबई के 244 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स ने हेड (76 रन, 30 गेंद, आठ छक्के, चार चौके) और अभिषेक शर्मा (45 रन, 24 गेंद, तीन छक्के, चार चौके) के बीच पहले विकेट की 8.4 ओवर में 129 रन की साझेदारी के बाद हेनरिक क्लासेन (नाबाद 65 रन, 30 गेंद, चार छक्के, सात चौके) के अर्धशतक से 18.4 ओवर में चार विकेट पर 249 रन बनाकर जीत दर्ज की। क्लासेन ने नितीश कुमार रेड्डी (21) के साथ चौथे विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी भी की। सलील अरोड़ा ने अंत में 10 गेंद में दो चौकों और तीन छक्कों से नाबाद 30 रन बनाए।

 लक्ष्य का पीछा करने उतरे सनराइजर्स को अभिषेक और हेड ने तेजतर्रार शुरुआत दिलाई। अभिषेक ने ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह पर छक्के मारे। हेड हालांकि भाग्यशाली रहे जब बोल्ट की गेंद पर नमन उनका कैच लपकने में नाकाम रहे और गेंद छह रन के लिए चली गई। उन्होंने इसी ओवर में दो और छक्के मारे।नमन ने इसके बाद अल्लाह गजनफर की गेंद पर बैकवर्ड प्वाइंट पर हेड को दूसरा जीवनदान दिया।
हेड ने इसका फायदा उठाते हुए बुमराह की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारा जबकि अभिषेक ने भी इस स्टार तेज गेंदबाज पर छक्का जड़ा।सनराइजर्स ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 92 रन बनाए।नमन ने सातवें ओवर में अश्वनी कुमार की गेंद पर तीसरी बार हेड का कैच टपकाया और छक्के के साथ 20 गेंद में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का अर्धशतक पूरा हुआ। इसी ओवर में टीम के रनों का शतक भी पूरा हुआ।

अभिषेक हालांकि इसके बाद गजनफर (51 रन पर दो विकेट) की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बैकवर्ड प्वाइंट पर बोल्ट को कैच दे बैठे। इशान किशन (00) ने गजनफर की अगली गेंद को विकेटों पर खेला।हेड भी इसके बाद पंड्या की गेंद को एक्सट्रा कवर पर जैक्स के हाथों में खेल गए जिससे सनराइजर्स का स्कोर बिना विकेट के 129 रन से तीन विकेट पर 133 रन हो गया।

क्लासेन ने गजनफर की लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ तेवर दिखाए और फिर अश्वनी पर चार चौके जड़े।सनराइजर्स को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 51 रन की दरकार थी।क्लासेन ने गजनफर पर छक्के के साथ सिर्फ 22 गेंद में मौजूदा सत्र का चौथा अर्धशतक पूरा किया और फिर इस स्पिनर पर एक और छक्का जड़ा।

नितीश ने भी गजनफर पर चौका जड़ा लेकिन फिर बोल्ट की गेंद को हवा में लहराकर सूर्यकुमार को कैच दे बैठे।
सनराइजर्स को अंतिम दो ओवर में 11 रन की जरूरत थी। बुमराह पर छक्का जड़ने वाले सलील ने पंड्या पर चौके और दो छक्के के साथ सनराइजर्स को जीत दिला दी।


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